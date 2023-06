宮世琉弥 MUSIC PROJECT第二弾の新曲『S.W.I.N.G』リリース YouTubeでは音楽活動を発信

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。6月12日(月)の放送は、俳優でアーティストの宮世琉弥さんがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、2023年より始動したMUSIC PROJECTやリリース楽曲について聞きました。宮世琉弥さんは、同番組には2月に初来校。5月に“転校生”として期間限定コーナー「宮世LOCKS!」を担当した際には、MUSIC PROJECTの第一弾シングル「AWAKE」(5月12日リリース)を紹介しました。今回は、6月9日(金)に配信がスタートした第二弾シングル「S.W.I.N.G」についてもコメントしています。こもり校長は、目の前にいる宮世さんと“アーティスト”の宮世さんにギャップを感じたようです。そのトークを紹介します。こもり校長:僕はちょっと疑っています……この曲をりゅびたんが歌っているということに。かっこよすぎくない? ただ「曲がかっこいい」というよりは、この曲を歌っている宮世琉弥という男に、色っぽさや男らしさも感じるし、しっかり爽やかさも残しているという……このバランス感がすごいなと思って。言うならば、初めてじゃない?宮世:初です。こもり校長:なのに、そのバランスをしっかり保って、真ん中にしっかり入れているというのが、本当にすごいなと思って。宮世:本当ですか!? めちゃくちゃありがたい言葉です……!こもり校長:だから、嘘なんじゃないか……と思ってる(笑)。宮世:嘘じゃないです(笑)。あー! 僕を見て!?こもり校長:あらためてそう思った。さっき話して(そのまま)曲を聴いたから、「本当にこの人が歌っているのか?」と思うぐらい……いい曲!COCO教頭:その説はある!宮世:ぼ、ぼ、僕ですよ……!COCO教頭:(笑)。こもり校長:めちゃくちゃかっこいい! これが一発目というのが、今後が見えるというか。COCO教頭:りゅびたんは、2023年からMUSIC PROJECTを始動しています。それまでには、ダンスとかいろんな準備を進めてきたんよね?宮世:はい。この「AWAKE」という曲が一発目です。こもり校長:この曲は6月9日にリリースされた、りゅびたんのMUSIC PROJECTの第二弾! すごくない? 5月に「AWAKE」をリリースしたばっかなのに、スパンが早くない!?宮世:僕も思って……最初に聞いたときは「このくらいかな?」と思ったんですけど、実際に「AWAKE」を出して1ヵ月経たずに「S.W.I.N.G」だったので、僕もちょっと早いかなと……(笑)。こもり校長:すごいよね。でもそこについていけるというのが、才能ですよね。COCO教頭:ギターとかダンスの練習もやってると言っていたけど、今はどんなことを練習してるの?宮世:先生とかに教わりながら……僕はMUSIC PROJECTのYouTubeをやっているんですけど、音楽活動メインの動画を上げているので、興味がある方は調べてみてください!こもり校長:活動を見せてくれるのはいいよね。これからのりゅびたんの活動が楽しみです!――リスナーの感想を紹介『「S.W.I.N.G」鬼リピしてます。とくに、“んん”の咳払いと“very sorry”の巻き舌が好きすぎて好きすぎてどうにかなっちゃいそうです。助けてください。りゅびたんの沼にハマってから抜け出せなくて困ってます。助けてください!』(17歳)宮世:“んん”……ありがとうございます!こもり校長:“んん”、“んん”……!COCO教頭:校長まで(笑)。宮世琉弥さんは、同番組とソニーミュージックがタッグを組んでおくる10代アーティスト限定の夏フェス『マイナビ 閃光ライオット 2023 produced by SCHOOL OF LOCK!』の応援アンバサダーに就任。19歳の宮世さんと同世代のアーティストが出演することに、「やりたいことがあふれている年頃だと思うので、やりたいことに全力でぶつかって、“あたってくだけろ!”精神でやってほしいなと思います」と話していました。8月7日(月)にZepp DiverCity(TOKYO)で開催されるファイナルステージにも参加します。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★6/12(mon)-6/16(fri)