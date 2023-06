SEVENTEEN・JEONGHAN「とてもエネルギーを持った曲」 日本デビューを飾った『CALL CALL CALL!』はパフォーマンスが大変！

13人組ボーイズグループ・SEVENTEENのJEONGHAN(ジョンハン)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!」。6月12日(月)の放送では、過去にリリースしたCDからランダムに1枚を選び、収録曲から3曲を紹介する企画『RANDOM MUSIC』を行いました。JEONGHAN:今JEONGHAN先生の目の前には、SEVENTEENがこれまでに出したアルバムやミニアルバムやシングルが並んでいます。『RANDOM MUSIC』は、このCDの中からランダムで選んだ1枚を紹介する授業です。それでは選びたいと思います。うーん、どのアルバムになるんだろう……2番!JEONGHAN:あ~! このアルバムが出るとは思いませんでした。今回は、JAPAN 1ST MINI ALBUM『WE MAKE YOU』の授業を行います。日本の最初のアルバムなので、僕はいいのを選びましたね(笑)。これを見ると、昔のことがどんどん思い出されます。JAPAN 1ST MINI ALBUM『WE MAKE YOU』は、2018年5月30日に発売されました。5曲入ってます。(タイトル曲の)「CALL CALL CALL!」……今考えただけでも、もう力尽きてしまいます。WOOZI先生が“SEVENTEENのエネルギーを確実にお伝えできる曲だ”と言うほど、「CALL CALL CALL!」はとてもエネルギーを持った曲です。――「CALL CALL CALL!」オンエア後JEONGHAN:僕たちの日本初アルバムで、代表曲です。本当にかっこいいです。曲もいいんですけど、その分エネルギッシュに舞台を見せなくちゃいけないので、本当に大変な曲でした。は~、この曲の(パフォーマンスを)終えると、本当に吐きそう……(笑)。「CALL CALL CALL!」は僕たちがSCHOOL OF LOCK! に遊びに行った時に歌ったことがありますよね。本当に思い出がいっぱい詰まった曲です。JEONGHAN:とても癒される曲ですよね。 そして、ボーカルチームの歌ではなくて、(ヒップホップチームが歌う)この曲を選びました(※)。この曲を聴いて、生徒(リスナー)のみなさんが少しでも力を出してくれればいいなと思って……。一緒に聴きながら癒されましょう。(楽曲を聴きながら)ヒップホップチームの優しい声が、心を温かくしてくれますよね。とてもいいなと思います。「Lean On Me」を聴いてCARAT(ファン)のみなさんが癒されたって考えると、さらに僕が推薦したい曲があります。JEONGHAN:今日はずっと癒される日ですね(笑)。本当にSEVENTEENの歌は、いい曲がたくさんありますね。「Love Letter」も僕がすごく好きな曲なんですけど、好きにならざるを得ない曲がいっぱいあります。推薦するのが難しいですね、あまりにもみんな良すぎて……。この曲は、ファンミーティングとかコンサートの最後に歌うと、とても胸がいっぱいになりますよね。コンサートで久しぶりに「Love Letter」を歌ってみたいです。JEONGHAN:こうして、3曲を一緒に聴いてみました。とても素敵な曲たちですよね。「Love Letter」や「Lean On Me」の日本語バージョンは本当にとても久しぶりに聴いたので、僕たちのデビューの時をもう1度思い起こすような時間でした。※SEVENTEENは、ボーカルチーム5名、ヒップホップチーム4名、パフォーマンスチーム4名の計13名で構成されていて、JEONGHANはボーカルチームのメンバーです。今回紹介した『WE MAKE YOU』には、ボーカルチームが歌う「20 -Japanese ver.-」も収録されています。「SEVENTEEN LOCKS!」は、毎月2週目の月曜から木曜に放送されています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★6/12(mon)-6/16(fri)