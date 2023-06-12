TVアニメ「魔王学院の不適合者 ～史上最強の魔王の始祖、転生して子孫たちの学校へ通う～ II」の放送情報が発表された。

今年1月から放送されたものの、新型コロナウイルスの感染拡大により制作スケジュールに遅れが発生し、第7話以降の放送・配信が延期となっていた同作。TOKYO MX、とちぎテレビ、群馬テレビ、BS11、AT-Xでは7月8日24時30分、テレビ愛知では7月11日26時5分、読売テレビでは7月11日27時22分から改めて第1話より放送される。dアニメストアでは、地上波の最速放送と同じく7月8日24時30分より配信。その他サイトでも順次配信予定だ。

秋のライトノベルを原作とする「魔王学院の不適合者」は、“暴虐の魔王”ことアノス・ヴォルディゴードが平和な世の中を夢見て未来へと転生したことから始まる物語。アニメ2期では、原作でも人気の高いエピソード「大精霊編」が映像化される。

アニメ「魔王学院の不適合者 ～史上最強の魔王の始祖、転生して子孫たちの学校へ通う～ II」

放送情報

TOKYO MX、とちぎテレビ、群馬テレビ、BS11：2023年7月8日（土）より、毎週土曜24:30～

読売テレビ：2023年7月11日（火）より、毎週火曜27:22～

テレビ愛知：2023年7月11日（火）より、毎週火曜26:05～

AT-X：2023年7月8日（土）より、毎週土曜24:30～

※リピート放送は毎週水曜20:00～、毎週金曜8:00～

配信情報

dアニメストア：2023年7月8日（土）より、毎週土曜24:30～

その他サイトでも順次配信予定

スタッフ

原作：秋

キャラクター原案：しずまよしのり

総監督：大沼心

監督：田村正文

キャラクターデザイン：山吉一幸

シリーズ構成：田中仁

音響監督：納谷僚介

音楽：井内啓二

制作スタジオ：SILVER LINK.

キャスト

アノス・ヴォルディゴード：梅原裕一郎

ミーシャ・ネクロン：楠木ともり

サーシャ・ネクロン：夏吉ゆうこ

レイ・グランズドリィ：寺島拓篤

ミサ・イリオローグ：稗田寧々

エレオノール・ビアンカ：渡部紗弓

ゼシア・ビアンカ：久野美咲

(c)2023 秋/KADOKAWA/Demon King AcademyII