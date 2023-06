BE:FIRST、ダイナミックな「Boom Boom Back」ライブ映像公開

BE:FIRSTが、TikTokで4.5億回再生を超え話題の「Boom Boom Back」のライブ映像をYouTubeにて公開した。

【動画】BE:FIRST「Boom Boom Back -from D.U.N.K.-」

今回公開されたライブ映像は先日幕張メッセにて行われた「D.U.N.K. Showcase」でのパフォーマンス。全長70mの巨大LEDをバックにした大型ステージで、ダイナミックなカメラワークや花道を活用した演出となっている。

「Boom Boom Back」は今年2月に配信リリースされたハイブリッドなHIP HOPダンスナンバーで、『Billboard JAPAN 総合ソング・チャート JAPAN HOT 100』で1位を獲得。先日発表された「TikTok上半期トレンド大賞」では「チャレンジ部門」に「Boom Boom Back」のダンスチャレンジ #BBBチャレンジ がノミネートされている。

BE:FIRST

「Bye-Good-Bye - From THE FIRST TAKE」

リリース中

レーベル:B-ME

https://BEFIRST.lnk.to/ByeGoodBye_FromTHEFIRSTTAKE

BE:FIRST

『BE:FIRST 1st One Man Tour "BE:1" 2022-2023』

発売日:2023年6月28日

レーベル:B-ME

https://BEFIRST.lnk.to/1stOneManTourBE1

形態/品番/価格:

【DVD2枚組(スマプラ対応)】

品番:AVBD-27671~2

価格:¥6600(税込)

【Blu-ray Disc2枚組(スマプラ対応)】

品番:AVXD-27673~4

価格:¥6600(税込)

【DVD 特殊商品(スマプラ対応)】初回生産限定

品番:AVZ1-27675~7

価格:¥11000(税込)

仕様:BOX仕様

特典(封入):・PHOTOBOOK・銀テープレプリカ

BMSG MUSIC SHOP 専売商品 同梱:DVD3枚組

【Blu-ray 特殊商品(スマプラ対応)】初回生産限定

品番:AVZ1-27678~80

価格:¥11000(税込)

仕様:BOX仕様

特典(封入):PHOTOBOOK ・銀テープレプリカ

BMSG MUSIC SHOP 専売商品 同梱:Blu-ray Disc3枚組

=収録内容=

●LIVE(全品番共通)

LIVE本編はメンバーの副音声付き!

「BE:FIRST 1st One Man Tour ”BE:1” 2022-2023」

2023.1.26 / 1.27 Yoyogi National Stadium First Gymnasium

1. BF is…

2. Scream

3. Brave Generation

4. Be Free

5. Don't Wake Me Up

6. Moment

7. Milli-Billi

8. Betrayal Game

9. Softly

10. Spin!

11. Move On

12. First Step

13. Kick Start

14. Shining One

15. Boom Boom Back

16. Message

17. Grateful Pain

18. Bye-Good-Bye

19. Gifted.

●特典映像1(全品番共通)

BE:FIRST 1st One Man Tour ”BE:1” 2022-2023 -Behind The Scenes-

<BMSG MUSIC SHOP限定盤 : 約90分 / 通常盤 : 約20分)

●特典映像2

Milli-Billi -7 Chasing Camera-(全品番共通)

Milli-Billi -SOTA Chasing Camera-

Milli-Billi -SHUNTO Chasing Camera-

Milli-Billi -MANATO Chasing Camera-

Milli-Billi -RYUHEI Chasing Camera-

Milli-Billi -JUNON Chasing Camera-

Milli-Billi -RYOKI Chasing Camera-

Milli-Billi -LEO Chasing Camera-

First Step -7 Chasing Camera-(BMSG MUSIC SHOP盤のみに収録)

First Step -SOTA Chasing Camera-

First Step -SHUNTO Chasing Camera-

First Step -MANATO Chasing Camera-

First Step -RYUHEI Chasing Camera-

First Step -JUNON Chasing Camera-

First Step -RYOKI Chasing Camera-

First Step -LEO Chasing Camera-

●特典映像3(BMSG MUSIC SHOP盤のみに収録)

BE:FIRST 1st One Man Tour ”BE:1” 2022-2023 -MC Digest-

BE:FIRST Official Website:https://befirst.tokyo/