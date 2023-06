明治安田生命J1リーグ第17節が10日と11日に行われた。

ヴィッセル神戸は敵地でセレッソ大阪と対戦。1-1で迎えた試合終了間際、ペナルティエリアの外に飛び出したGK前川黛也のボールロストから北野颯太のJ1初得点を許してしまう。1-2で敗れた神戸は7試合ぶりの敗戦となった。

横浜F・マリノスは柏レイソルと対戦し、13分にアンデルソン・ロペスのゴールで先制する。40分に追いつかれたものの、41分に勝ち越し成功。しかし、後半開始早々に再び追いつかれると、73分には逆転を許してしまう。それでも、87分に相手DF立田悠悟が連続イエローで退場すると、後半アディショナルタイム4分にA・ロペスの3試合連続となる1試合2ゴール目で試合を振り出しに戻す。さらにその3分後には、宮市亮が大けがからの復帰後初ゴールを記録。劇的な幕切れで打ち合いを制した横浜FMが、4連勝で暫定首位に浮上した。

名古屋グランパスはホームでアビスパ福岡と対戦。マテウス・カストロの3試合連続ゴールで先制すると、後半途中に追いつかれたものの、その後にキャスパー・ユンカーが勝ち越し点をマーク。2-1で勝利した名古屋は4連勝となり、神戸をかわして暫定2位に浮上した。

上位との差を縮めたい川崎フロンターレは、優勝戦戦に踏みとどまりたいサンフレッチェ広島とホームで対戦。川崎Fは56分、巧みなパスワークで広島の守備を崩し、28歳の誕生日を迎えた脇坂泰斗が仕上げて先制に成功する。この1点を守り抜いた川崎Fは2連勝となった。

ガンバ大阪はイッサム・ジェバリの2ゴールなど、FC東京に3-1で快勝。G大阪は連勝を「3」で伸ばし、FC東京は3連敗となった。

湘南ベルマーレをホームに迎えた鹿島アントラーズは、前半終盤に樋口雄太の見事な直接フリーキックで先制。後半には鈴木優磨のPK失敗もあったが、1点を守り切った鹿島は4試合ぶりの白星で9戦無敗となった。一方、湘南は10戦未勝利となった。

アルビレックス新潟はシント・トロイデン(ベルギー1部)に完全移籍するMF伊藤涼太郎のラストマッチを飾れず。ホームで京都サンガF.C.に1-3で敗れ、京都に9試合ぶりとなる勝利を献上した。

横浜FCは浦和レッズとスコアレスドロー。勝ち点「13」となって最下位を脱出し、柏が最下位に転落した。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■第17節

▼6月10日(土)

横浜F・マリノス 4-3 柏レイソル

セレッソ大阪 2-1 ヴィッセル神戸

サガン鳥栖 1-1 北海道コンサドーレ札幌

▼6月11日(日)

アルビレックス新潟 1-3 京都サンガF.C.

名古屋グランパス 2-1 アビスパ福岡

鹿島アントラーズ 1-0 湘南ベルマーレ

ガンバ大阪 3-1 FC東京

横浜FC 0-0 浦和レッズ

川崎フロンターレ 1-0 サンフレッチェ広島

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 横浜FM(36/+17)

2位 名古屋(35/+11)

3位 神戸(33/+20)※1試合未消化

4位 浦和(29/+8)※1試合未消化

5位 広島(29/+6)

6位 C大阪(29/+4)

7位 鹿島(28/+7)

8位 札幌(26/+6)

9位 川崎F(24/+2)※1試合未消化

10位 鳥栖(23/-2)

11位 福岡(20/-5)

12位 FC東京(19/-6)

13位 新潟(17/-9)

14位 京都(16/-8)

15位 G大阪(16/-12)

16位 横浜FC(13/-22)

17位 湘南(12/-5)※1試合未消化

18位 柏(12/-12)

◆■第18節の対戦カード

▼6月24日(土)

14:00 札幌 vs C大阪

19:00 柏 vs 新潟

19:00 FC東京 vs 名古屋

19:00 湘南 vs 鳥栖

19:00 京都 vs 横浜FC

19:00 G大阪 vs 鹿島

19:00 広島 vs 横浜FM

19:30 浦和 vs 川崎F

▼6月25日(日)

19:00 福岡 vs 神戸

【ゴール動画】脇坂がバースデー弾で川崎Fを勝利に導く