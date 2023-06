6月17日に放送される読売テレビの音楽特番「カミオト-上方音祭-」の各出演アーティストによる歌唱曲が発表された。

4時間7分の生放送で届けられる「カミオト-上方音祭-」には、INI、Aぇ! group、NMB48、岡崎体育、関西ジャニーズJr.(Lil かんさい / Boys be / AmBitious)、キュウソネコカミ、JO1、s**t kingz、ジャニーズWEST、SCANDAL、Da-iCE、DA PUMP、西川貴教、乃木坂46 5期生、PUFFY、BE:FIRST、BiSH、FANTASTICS from EXILE TRIBE、松平健、ヤバイTシャツ屋さんが出演する。

この番組のスペシャルサポーターを務めるAぇ! groupは、2021年に発表されたオリジナル曲「PRIDE」を歌唱。彼らと同じく関西出身のメンバーで構成される先輩・ジャニーズWESTは「しあわせの花」、後輩・関西ジャニーズJr.(Lil かんさい、Boys be、AmBitious)は「ナツオトメドレー」を披露する。

JO1は「Trigger」、INIは「Fanfare」、BE:FIRSTは「Smile Again」、Da-iCEは「ダンデライオン」、BiSHは「Bye-Bye Show」、乃木坂46の5期生は「心にもないこと」と「ガールズルール」、岡崎体育は「Knock Out」をパフォーマンス。ヤバイTシャツ屋さんは「ハッピーウェディング前ソング(2年以内に別れないVer.)」をテレビ初披露する。そして、小杉竜一(ブラックマヨネーズ)は、彼がB'zの歌を歌い続ける人気イベント「小杉-GYM」のメンバーである林健(ギャロップ)、藤崎マーケットとともにB'zの名曲を2曲カバーする。

なおこの番組では、松平の代表曲「マツケンサンバII」と、Aぇ! groupのライブで小島健が披露する「コジケンサンバ」のコラボを筆頭としたスペシャル企画が展開される。NMB48は松田聖子「渚のバルコニー」やSPEED「Body & Soul」、モーニング娘。「恋愛レボリューション 21」といった女性アイドルソングの、関西ジャニーズJr. のLil かんさいは関ジャニ∞「ズッコケ男道」、Boys beはなにわ男子「初心LOVE」、AmBitiousはジャニーズWEST「Big Shot!!」のカバーをメドレー形式で披露。Aぇ! groupはジャニーズWESTの人気曲「証拠」を本人たちと一緒に歌唱する。

読売テレビ「カミオト-上方音祭-」(関西ローカル)

2023年6月17日(土)12:53~17:00

<出演者および歌唱曲>

INI「FANFARE」

Aぇ! group「PRIDE」

NMB48「青春のラップタイム 2023」「女性アイドルメドレー」

岡崎体育「Knock Out」

関西ジャニーズJr.(Lil かんさい / Boys be / AmBitious)「関西ジャニーズメドレー」

キュウソネコカミ「いいわけ(シャ乱Q)」

JO1「Trigger」

s**t kingz「Oh s**t!! feat. SKY-HI「関西名曲ダンスメドレー」

ジャニーズWEST「しあわせの花」

SCANDAL「Line of sight」

Da-iCE「ダンデライオン」

DA PUMP「サンライズ・ムーン~宇宙に行こう~」

西川貴教「Never say Never」

乃木坂46(5期生)「心にもないこと」「ガールズルール」

PUFFY「愛のしるし」「サーキットの娘」

BE:FIRST「Smile Again」

BiSH「Bye-Bye Show」

FANTASTICS from EXILE TRIBE「PANORAMA JET」

ヤバイTシャツ屋さん「ハッピーウェディング前ソング(2年いないに別れないVer.)」

<コラボステージ>

ジャニーズWEST × Aぇ! group「証拠(ジャニーズWEST)」

DA PUMP × シノビー「シノビーのうた」

松平健 × 小島健(Aぇ! group)「マツケンサンバII×コジケンサンバ with 腰元ダンサーズ&関西ジャニーズ Jr.」