パンクカバー製造バンド、パンク・ロック・ファクトリーが日本・アジア地域でも本格始動

すべての曲をパンクに塗り替え極上のカバーを奏でるパンク・バンド、パンク・ロック・ファクトリーが日本、アジア地域でも活動を本格化させた。

【動画を見る】パンクカバー製造バンドによるカバー楽曲MV

2014年にイギリス、サウスウェールズ州で結成された4人組パンク・ロック・バンドのパンク・ロック・ファクトリーは、ロックやポップス、ミュージカル、アニメ、ゲーム、そしてディズニーの曲などをカバーしてポップ・パンクの傑作に変えてしまう"パンクカバー製造バンド"。メンバーのピージ(ボーカル、ギター)、ベンジ(ベース、ボーカル)、ライアン(ギター)、コブ(ドラム、ボーカル)の4人組は"ソーセージ・ファクトリー"と呼ぶ専用のスタジオでリハーサル、作曲、録音、ミキシング、マスタリング、YouTubeやTikTokの撮影をすべて自分たちで行い、カバーソングを製造することだけに全力で取り組んでいる。

彼らのファクトリーで作られるカバーソングにはさまざまなスペシャルゲストが参加し、これまでに女優・歌手のジェシカ・ダロウ(ディズニー映画『ミラベルと魔法だらけの家』)、ジャレット・レディック(ボーリング・フォー・スープ)、スペンサー・チャーナス(アイス・ナイン・キルズ)などが参加。ミュージカル・カバーアルバムではシンプル・プランのジェフ・スティンコが「Waving Through A Window」(『ディア・エヴァン・ハンセン』より)で、すばらしいソロを披露している。カバーを極めた実力派パンク・バンドとして、交友関係もひろく、ヨーロッパを中心に確固たる地位を築いている。

ファースト・パンクカバーアルバム『The Wurst Is Yet To Come』がSpotifyで130万回以上再生され、TikTokなどのプラットフォームでイギリス、ヨーロッパを中心に爆発的な人気を得た後、セカンド・パンクカバーアルバム『A Whole New Wurs』ではディズニーの曲に彼ら独自のスペシャルなパンクアレンジを加え、わずか2カ月でアルバムは240万回以上のストリームを獲得し、イギリスのアルバムダウンロードチャートで48位を記録。BBC Radio 6 with Craig CharlesでON AIRされ、その週に最もリクエストの多かったアルバムとなった。特にTikTokとInstagramなどSNSに重点を置いているパンク・ロック・ファクトリーは、その勢いが衰える気配はなく、TikTokだけでも現在63万人以上のフォロワーを獲得。ライブでも2022年にUKツアーをソールドアウトさせ、2023年2度目のUKツアーも即完売。勢いそのままにDownloadやSlam Dunkなど世界のロックフェスにも出演し、日々世界での人気が急成長し続けている。

6月9日には日本、アジアでのお披露目に合わせ、発売済みの3枚のカバーアルバムそれぞれにライブバージョン1曲を追加して再デジタルリリースする。ディズニーの名曲カバーアルバム『A Whole New Wurst』には「How Far I'll Go」(Live at Rock City)、2枚目の『A Whole New Wurst 2』には「Surface Pressure」(Live at Rock City)、を追加収録。

そして、もう1枚は今年3月発売のミュージカルをテーマにしたカバーアルバム『It's Just A Stage We're Going Through』に、アジアでも人気が高いミュージカル『アニー』の曲で有名な「Tomorrow」が追加でスペシャル収録された。

『It's Just A Stage We're Going Through』にはミュージカル『マンマ・ミーア』の名曲を彼ららしいスタイルのカバーも収録されており、「マンマ・ミーアを聴いたとき、絶対にこの曲がニューアルバムに収録されなければならないと思ったんだよ! この曲は、誰もが一緒に歌えるシンガロング・アンセムであり、ロック・ヒットになることまちがいなしさ!」とコメント。MVも制作し、ABBAのオリジナルMVに合わせ、衣装やヘアスタイル、そして演奏など、細部までパンク・ロック・ファクトリー風にカバーしてABBAファンからも話題になっている。

さらに、6月16日には、実写映画化で話題の『リトル・マーメイド』の名曲を4曲、再レコーディングした新EP『poor unfortunate souls』をデジタルリリース。「Part of your World」ではアーチ・エネミーのアリッサ・ホワイト=グラズがフィーチャリングで参加するなど、本格派、実力派カバーバンドの力を披露している。

<リリース情報>

パンク・ロック・ファクトリー

『A Whole New Wurst』

2023年6月9日(金)再デジタルリリース

https://avex.lnk.to/PRF0609AWholeNewWurst

=収録曲=

1. Let It Go

2. How Far Ill Go

3. A Whole New World

4. Beauty and the Beast

5. Can You Feel the Love Tonight

6. Do You Want to Build a Snowman

7. Youre Welcome

8. I Just Cant Wait to be King

9. Ill Make a Man Out of You

10. Under the Sea

11. Duck Tales

12. Supercalifragilisticexpialidocious

13. Life is a Highway

14. How Far I'll Go (Live at Rock City) *新録

パンク・ロック・ファクトリー

『A Whole New Wurst 2』

https://avex.lnk.to/PRF0609AWholeNewWurst2

=収録曲=

1. Go The Distance

2. We Dont Talk About Bruno

3. Shiny

4. Part of Your World

5. Almost There

6. i2i

7. Surface Pressure

8. Poor Unfortunate Souls

9. All I Want

10. The Bare Necessities

11. When Will My Life Begin

12. Nobody Like U

13. Show Yourself

14. Surface Pressure (Live at Rock City) *新録

パンク・ロック・ファクトリー

『It's Just A Stage We're Going Through』

https://avex.lnk.to/PRF0609musicals

=収録曲=

1. Rewrite The Stars (The Greatest Showman)

2. Youll Be Back (Hamilton)

3. Waving Through A Window (ft. Jeff Stinco - Simple Plan) (Dear Evan Hansen)

4. December, 1963 (Oh What A Night!) (Jersey Boys)

5. Defying Gravity (Wicked)

6. I Dreamed A Dream (Les Miserables)

7. City Of Stars (La La Land)

8. Mamma Mia (Mamma Mia)

9. Shallow (A Star Is Born)

10. Youre The One That I Want (Grease)

11. I Will Follow Him (Sister Act)

12. Tomorrow (Bonus Track) *新録

パンク・ロック・ファクトリー

新EP『poor unfortunate souls』

2023年6月16日デジタルリリース

=収録曲=

1. Part Of Your World (ft Alissa White-Gluz) *新録

2. Kiss The Girl *新録

3. Under The Sea *リマスター

4. Poor Unfortunate Souls *リマスター

TikTok:https://www.tiktok.com/@punkrockfactory

Instagram:https://instagram.com/punkrockfactory

facebook:https://www.facebook.com/punkrockfactory

Twitter:https://twitter.com/punkrockfactory

HP:https://punkrockfactory.com/