山田優“美肌”の秘訣「その日のメイクは絶対その日に落とす」「時間がないときはパックにしちゃう」

女優・歌手のすみれと、実業家のHIROMIが美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO」。東京・原宿にある日本最大級のコスメ・美容のテーマパーク「@cosme TOKYO」のスタジオから、ゲストのメソッドやルーティン、最新の美容トレンドなどを発信します。5月21日(日)~6月4日(日)の3週にわたり、女優・モデルの山田優さんがゲストに登場! 今回は"美肌を保つ秘訣"について伺った6月4日(日)放送の模様をお届けします。HIROMI:忙しい毎日を送る優さんですが、皆さんが絶対に気になっているのは、"きれいな肌の秘訣"かと思います。そこで美肌のためにやっていることを聞いていきたいと思います。優さんって、オイル美容に結構ハマっていらっしゃいますよね?山田:そう、オイルがすごい好きで毎日欠かさず(塗っています)。風呂あがりは、顔も全身も全部オイルを塗って、1回整えてから……。HIROMI:一番最初に?山田:うん。その後、スキンケアに入る。あとは、その日のメイクは絶対その日のうちに落とす!HIROMI:普通のこと普通にするというか。山田:そうだね。あとはもう、スキンケアを大事にすることぐらいかな。HIROMI:でも、あなたって忙しいじゃない?山田:はい、もうバッタバタ(笑)。HIROMI:なにか時短でできるスキンケアとかってありますか?山田:時間がないときは、もうパックにしちゃう。HIROMI:逆にね。山田:そう、オイルの(パックを)貼っておいて、子どものお世話したり、自分の体にクリームを塗ったりして、最後に(パックを)取って、そこにクリームだけ塗るとか。HIROMI:そうなっちゃいますよね。(優さんの)おうちでお食事をしたときに、たまたま(子どもを)お風呂に入れているのを見たんだけど。山田:私がいつも、私の子どもと友達の子どもをお風呂に入れてるの。HIROMI:でも6人ぐらいよ!?山田:そう、6人ぐらいをばあっと入れて……。HIROMI:"この人、大丈夫!? すごくない!?"と思って(笑)。すみれ・山田:ハハハ(笑)!山田:だから、友達が来ていても1時間ぐらい私がいない時間が結構あるの(笑)。HIROMI:時間がないなかでも、ちゃんとケアをする意識は大事ですよね。山田:そうだね。自分に時間をかけるといっても5分~10分ぐらいだけど、"ここだけはやる"っていうのを大事にしているかな。すみれ:優さんはなさそうだけど"肌あれ"に悩んだことってありますか?山田:あるある! それこそ、10代後半ぐらいは、何か(ニキビみたいなのが)プツップツッてあった。HIROMI:ホルモンがね。でも今は安定しているイメージ。山田:そうだね。大人になってからは結構安定しているかも。HIROMI:やっぱり、ちゃんとしたスキンケアをしているからかな?山田:あと、私が肌あれをするときって、不安だったり、ちょっと緊張したときとか、精神的なものから来ていることが結構多かったの。ただ、それって(大人になってくると)自分でコントロールできるようになるじゃん? それで大丈夫になったような気がする。すみれ:基本的に乾燥肌だったりとか、センシティブな肌だったりするんですか?山田:私は乾燥肌。だから、いつも(家に帰ったら)すぐにオイルを塗って、とりあえず化粧水をたっぷり塗っている感じかな。すみれ:この番組は「私をハッピーにする美容」をテーマにお届けしていますが、優さんにとって"美容""メイク"とはどんな存在ですか?山田:なくてはならない存在ですね。美容もメイクも"自分を表現するもの"だと思っているので、"自分は今、こうでありたい"ということだったり、どういう自分を表現したいか、みんなにどう見られたいか、それを美容やメイクで表現しています。HIROMI:本当になくてはならない存在ですよね。ありがとうございます。