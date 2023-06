「バイエルン」が“フルメンバー”で日本にやってくる!? 7月に川崎フロンターレと対戦

“一歩先を行く手の届く贅沢”をテーマにした情報紙「ビズスタ」から、社会で活躍するビジネスパーソンのウェルネスなライフスタイルに役に立つ最新情報をお届けするTOKYO FMのラジオ番組「ビズスタ THE REAL WELLNESS」(毎週土曜7:25~7:30)。「ビズスタ」編集長・佐原雅之がパーソナリティをつとめます。6月10日(土)の放送は、7月29日(土)に国立競技場で開催される「スカパー! ブンデスリーガジャパンツアー2023 Audi Football Summit『川崎フロンターレ vs FCバイエルン・ミュンヘン』」を紹介しました。佐原:本日は、7月29日(土)に開催される「スカパー! ブンデスリーガジャパンツアー2023 Audi Football Summit『川崎フロンターレ vs FCバイエルン・ミュンヘン』」をピックアップ。スカパーJSAT株式会社 ブンデスリーガジャパンツアー プロジェクトリーダー 小松利光さんに、この試合の魅力についてお話を伺います。小松:日本有数のトップクラブ川崎フロンターレに対するFCバイエルン・ミュンヘン(以下:バイエルン)は、ドイツ・ブンデスリーガで前人未到の11連覇を達成し、33回の国内リーグ制覇、UEFAチャンピオンズリーグでは6度の制覇を成し遂げた世界有数のビッククラブです。日本には実に15年ぶりの来日で、マヌエル・ノイアー、トーマス・ミュラー、ヨシュア・キミッヒ、ジャマル・ムシアラなど、フルメンバーでの来日が予定されています。しかし、この試合はバイエルンの選手にとってサバイバルの開始であり、決して観光ツアーではありません。バイエルンは、シーズン途中で指揮官がユリアン・ナーゲルスマン監督からトーマス・トゥヘル監督へ交代し、必ずしも充実のフィニッシュをしたわけではありません。言い換えれば、今シーズンからがトゥヘル体制の本番となります。監督がどんなサッカーをしたいのか、どんなプレーを選手に期待しているのかなど、新シーズンの開幕に向けて、チームの構築を進めるとても大事な時期に来日をするわけです。いろんな選手を試す可能性もありますが、選手は“自身をアピールするため”の非常に大事な試合となります。つまり、成熟度はさておき、ワールドクラスの選手たちの本気のプレーが日本で見られる非常に珍しい機会です。また、今シーズンはスポーツディレクターも交代するなど、選手の移籍にも大きく関わります。現有戦力だけではなく、ビッグネーム獲得にも動いていると伝えられるバイエルンだけに、ぜひ多くのサッカーファンにスタジアムへ足を運んでいただき、新生バイエルンのプレーを生で見てほしいです。佐原:試合のチケットは、ローソンチケットでプレリクエスト先行抽選を受付中。締め切りは11日(日)午後11時59分までとなっています。<番組概要>番組名:ビズスタ THE REAL WELLNESSパーソナリティ:佐原雅之(ビズスタ編集長)放送日時:毎週土曜7:25~7:30番組サイト:https://audee.jp/program/show/58664\