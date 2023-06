山田優「娘にも『ママは髪の毛が長いほうが好き』って言われるけど…」絶対に譲れない“ヘアスタイル”のこだわり

女優・歌手のすみれと、実業家のHIROMIが美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO」。東京・原宿にある日本最大級のコスメ・美容のテーマパーク「@cosme TOKYO」のスタジオから、ゲストのメソッドやルーティン、最新の美容トレンドなどを発信します。5月21日(日)~6月4日(日)の3週にわたり、女優・モデルの山田優さんがゲストに登場! 今回は“ヘアスタイルのこだわり”について伺った5月28日(日)放送の模様をお届けします。HIROMI:そういえば、優さんは「すごくおしゃれ!」って感じるような(個性的な)髪の色にしがちじゃない?山田:好きなのよね。HIROMI:それに、髪のカラーをすごく変えるイメージあるんです。山田:そうなんだよ、たぶん飽き性なんだよね。HIROMI:旦那さんとかは何も言わないの?山田:言わないのよ。たぶん“こういう人なんだ”と思っているんだなって。そもそも、(相手に)合わせることができないんだよね。付き合った人とか、彼氏、旦那さんの“こんな女性像が好き”っていうのに合わせられないの。常に我が道を行きたいから。HIROMI:例えば、急に(髪を)赤にしたときとか、何て言われたの?山田:「すごいね」って言われる。そして私は、「すごい似合うよね! かわいくない?」って巻き込む。HIROMI:絶対に否定はさせないと(笑)。山田:そう。“それもいいよね”っていう感じにさせる(笑)。HIROMI:すごい。じゃあ娘たちは?山田:娘もね、一応「かわいい」とは言ってくれるけど、「ママは髪の毛が長いほうが好き」って言われる。すみれ・HIROMI:かわいい!HIROMI:でも、最近はずっと短いよね?山田:そうなの。だから「ちょっとママは、今日はこういう(髪を短くしたい)気分だった」って言っちゃう。HIROMI:そこはもう絶対に譲らないのね(笑)。山田:譲らないの(笑)。なので、仕事の都合で髪の毛が染められなかったり、カットできないときとかは我慢して、その仕事が終わったら(髪を)遊ぶっていう感じかな。HIROMI:一番気に入っていた色や髪型は何ですか?山田:一番好きだったのは、9年ぐらい前に超ベリーショートにしたときで、シルバーの色にしたんだけど、それが自分のなかで“きてる!!”って感じた。HIROMI:刈り上げていたときだよね? クリステン・スチュワート的な感じでしょ?山田:そうだね、本当に超短かったから。あれが一番好き。すみれ:カッコ良かった。山田:あと、BTSのテテ(V)がやっていた、ターコイズブルーみたいな……。HIROMI:分かる! 4~5年ぐらい前よね?山田:それぐらいかも。その色が一番きれいだったんだけど、自分でやってみたときに、ちょっと男の子に見えちゃって、すぐにやめた。HIROMI:だいぶマニッシュになるからね。山田:そう。あとはピンクがしっくりきたから、結構長いあいだは(ピンクに)していたかな。<番組概要>番組名:KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO放送日時:毎週日曜 9:00~9:30amパーソナリティ:すみれ、広海番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/