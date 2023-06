「未発表の曲」or「昔の名曲」ライブで聴きたいのはどっち!?アンケート結果を紹介

ライブでテンションが上がるのは、ずっと聴いている曲を聴いたときですか? 新曲を初めて聴いたときですか……? ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)で放送されているコーナー『どっちのCat or Dog』では、日常の疑問を2択で質問しリスナーが投票。翌放送日にその結果を発表しています。6月8日(木)の放送では、「ライブで聴きたいのは……未発表の曲 or 昔の名曲」についての投票結果が発表されました。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)の感想もあわせて紹介します。こもり校長:俺はやっぱり……名曲を聴きたい。知っている曲を聴きたいな、と思うね。COCO教頭:私は逆だなぁ。ライブで未発表の曲が聴けたら、「え! 初出しですか!?」みたいなテンションになっちゃう。こもり校長:そうか、初出しね~。さあ! 気になる結果は!?COCO教頭:お~! 意外だなー!こもり校長:ね! 意外と“昔の名曲”が多かったね。●「昔の名曲」派・聴き込んでいるから、のり方がわかる。・その曲が作られたときの雰囲気が、今と違ってエモいから。COCO教頭:バックグラウンドを考えちゃうよね。こもり校長:たしかに(笑)。●「未発表の曲」派・ライブに来た人だけが聴ける特別感がある。・未発表の曲を聴いて、その日限りのドキドキ感を楽しみたい。こもり校長:「なんだ、なんだ!?」ってね。COCO教頭:そう! あるよね。『どっちのCat or Dog』は、毎週月〜木曜の22時55分から放送されています(一部地域を除く)。このコーナーへの投票や過去放送分の結果は、番組のサイトでご確認ください。次回の2択テーマは、「転校してきたら、嬉しいのは?……YouTuber or アイドル」です。この投票結果は、6月12日(月)に放送予定です。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/