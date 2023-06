ピンク・フロイド『狂気』プラネタリウム・ショー、6月26日より日本最速上映

ピンク・フロイドの名盤『狂気(原題:The Dark Side Of The Moon)』を題材とした全天周映像作品プラネタリウム・ショー「The Dark Side Of The Moon」が、2023年6月26日(月)より約2週間、コニカミノルタプラネタリアTOKYO DOME1(有楽町マリオン9階)にて、日本最速上映されることが決定した。

【動画を見る】『狂気』オフィシャルトレーラームービー

本プラネタリウム・ショーは、ピンク・フロイド『狂気』50周年を記念したプロジェクトの一環として、ピンク・フロイド側が新たに創り上げた公式作品。全世界100ヶ所以上のプラネタリウムで開催されるもので、日本では初の上映となる。

全方位から聴こえてくるアルバム『狂気』5.1chのサラウンド・サウンドの中、収録曲順にそれぞれのテーマに基づいたスペーシーな映像が、最新鋭のテクノロジーを使用したプラネタリウムの高解像度映像ドームに映し出され、まるで宇宙旅行をしているかのような時空を超えた圧倒的な没入感と迫力あるサラウンド・サウンドとヴィジュアルの融合と、包み込まれるようなナチュラル・トリップ感覚を味わえることができる。

アルバムの収録曲、全10曲(トータル42分)が収録曲順に使用され、プラネタリウムドーム音響の特性を活かした5.1chのサラウンドミックスと共に、これまでにない『狂気』の音像世界を楽しむことができ、さらに会場となるプラネタリアTOKYO DOME1はドーム天頂のみならず壁面にかけて映像を映し出すことができる高解像度映像ドームとなったおり、他のプラネタリウム施設とは一線を画す、圧倒的な没入感と迫力ある映像を体験することができる。

<上映情報>

プラネタリウム・ショー「The Dark Side Of The Moon」

上映期間:2023年6月26日(月)~7月5日(水)

鑑賞料金:一律 2600円(税込)

チケット販売:2023年6月23日(金)午前10時よりオンライン受付開始

特設サイト:https://planetarium.konicaminolta.jp/program/pinkfloyd/?hall=planetariatokyo

プラネタリウム・ショー「The Dark Side Of The Moon」作品概要

上映時間:44分

映像制作:NSC Creative(イギリス)

配給契約:IPS(国際プラネタリウム協会)

日本配給:合同会社アルタイル

制作:ピンク・フロイド

作品使用楽曲:

1. スピーク・トゥ・ミー/Speak To Me

2. 生命の息吹き/Breathe (In The Air)

3. 走り回って/On The Run

4. タイム/Time

5. 虚空のスキャット/The Great Gig In The Sky

6. マネー/Money

7. アス・アンド・ゼム/Us And Them

8. 望みの色を/Any Colour You Like

9. 狂人は心に/Brain Damage

10. 狂気日食/Eclipse

ピンク・フロイド日本公式:http://www.pinkfloyd.jp/

Official Website: https://www.pinkfloyd.com/