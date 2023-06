7月1日に日本テレビ系で放送される音楽特番「THE MUSIC DAY 2023」の出演アーティスト第1弾が発表された。

「THE MUSIC DAY 2023」は、「あなたを変えた音」をコンセプトに千葉・幕張メッセの会場から8時間にわたって生放送される音楽特番。総合司会を櫻井翔(嵐)、MCを羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美(日本テレビアナウンサー)、ネクストゲートエリアの進行を市來玲奈(日本テレビアナウンサー)が担当する。

出演アーティスト第1弾として、NEWS、関ジャニ∞、KAT-TUN、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、Sexy Zone、ジャニーズWEST、King & Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、乃木坂46、櫻坂46、日向坂46、LE SSERAFIM、NewJeans、TOMORROW X TOGETHER、&TEAM、IVE、Kep1er、マカロニえんぴつ、Mrs. GREEN APPLE、SEKAI NO OWARI、Aimerの24組がラインナップされた。

日本テレビ系「THE MUSIC DAY 2023」

2023年7月1日(土)15:00~22:54

<出演者>

総合司会:櫻井翔(嵐)

MC:羽鳥慎一 / バカリズム / 水卜麻美(日本テレビアナウンサー)

ネクストゲート進行:市來玲奈(日本テレビアナウンサー)



出演アーティスト:

IVE / Aimer / &TEAM / KAT-TUN / 関ジャニ∞ / Kis-My-Ft2 / King & Prince / Kep1er / 櫻坂46 / ジャニーズWEST / SixTONES / Snow Man / SEKAI NO OWARI / Sexy Zone / TOMORROW X TOGETHER / なにわ男子 / NewJeans / NEWS / 乃木坂46 / 日向坂46 / Hey! Say! JUMP / マカロニえんぴつ / Mrs. GREEN APPLE / LE SSERAFIM / and more