9月16日から18日まで山口・山口きらら博記念公園で開催されるフェス「WILD BUNCH FEST. 2023」の出演アーティストが一挙発表された。

今回アナウンスされたのは16日出演のTHE ORAL CIGARETTES、クリープハイプ、ザ・クロマニヨンズ、SUPER BEAVER、04 Limited Sazabys、17日出演のAwich、Creepy Nuts、Saucy Dog、マキシマム ザ ホルモン、UNISON SQUARE GARDEN、18日出演のsumika、DISH//、BE:FIRST、マカロニえんぴつ、YOASOBIら63組。オフィシャルサイトでは本日6月9日18:00から30日23:59まで、チケットの最速先行販売を先着順で行う。

WILD BUNCH FEST. 2023

2023年9月16日(土)山口県 山口きらら博記念公園

OPEN 10:00 / START 11:30 / END 20:00(予定)

<出演者>

THE ORAL CIGARETTES / KANA-BOON / カネヨリマサル / キュウソネコカミ / クリープハイプ / ザ・クロマニヨンズ / SHE'S / SUPER BEAVER / This is LAST / Tele / 10-FEET / にしな / ねぐせ。 / 羊文学 / Fear, and Loathing in Las Vegas / 04 Limited Sazabys / My Hair is Bad / Mr.ふぉるて / moon drop / ヤバイTシャツ屋さん / ヤングスキニー



2023年9月17日(日)山口県 山口きらら博記念公園

OPEN 10:00 / START 11:30 / END 20:00(予定)

<出演者>

[Alexandros] / ウルフルズ / Awich / KALMA / キタニタツヤ / Creepy Nuts / go!go!vanillas / Saucy Dog / サバシスター / the shes gone / ストレイテナー / Chilli Beans. / ツユ / Dragon Ash / ハルカミライ / マキシマム ザ ホルモン / マルシィ / yutori / UNISON SQUARE GARDEN / yonawo / WurtS



2023年9月18日(月・祝)山口県 山口きらら博記念公園

OPEN 10:00 / START 11:30 / END 20:00(予定)

<出演者>

打首獄門同好会 / Age Factory / ego apartment / OKAMOTO'S / ORANGE RANGE / Cody・Lee(李) / coldrain / Cocco / SHISHAMO / sumika / Tani Yuuki / 帝国喫茶 / DISH// / TETORA / Hakubi / BE:FIRST / 平井大 / フジファブリック / マカロニえんぴつ / ヤユヨ / YOASOBI