8月11日と12日に北海道・石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージで行われる野外フェス「RISING SUN ROCK FESTIVAL 2023 in EZO」の出演アーティスト第3弾が発表された。
今回のアナウンスでは8月11日公演にGEZAN、CENT、東京スカパラダイスオーケストラ、yonawo、12日公演にiri、ZAZEN BOYS、スキマスイッチ、地球三兄弟、Dios、七尾旅人、ハンブレッダーズ、FLOW、BABYMETAL、The BONEZ、MISIA、Mr.ふぉるて、LAUSBUB、Rockon Social Clubの計18組が追加された。オフィシャルサイトでは明日6月10日12:00から18日23:59まで通し券、1日券の抽選予約を受け付ける。
RISING SUN ROCK FESTIVAL 2023 in EZO
2023年8月11日（金・祝）北海道 石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ
＜出演者＞
秋山黄色 / Awich / エレファントカシマシ / 踊ってばかりの国 / Creepy Nuts / くるり / GEZAN（for CAMPERS） / サンボマスター / SHISHAMO / (sic)boy / SCOOBIE DO / STUTS （for CAMPERS） / The Street Sliders / ストレイテナー（for CAMPERS） / CENT / Tani Yuuki / Chilli Beans. / 電気グルーヴ / 10-FEET / 東京スカパラダイスオーケストラ / どんぐりず / back number / ハナレグミ / PEOPLE 1 / BREIMEN / マキシマム ザ ホルモン / マルシィ / MOROHA / yama / yonawo / and more
2023年8月12日（土）北海道 石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ
＜出演者＞
ASOUND / ADAM at / iri / OAU / THE ORAL CIGARETTES / 尾崎世界観（クリープハイプ） / カネコアヤノ / 神はサイコロを振らない / キタニタツヤ / Kroi / ケツメイシ / go!go!vanillas / ZAZEN BOYS / SUPER BEAVER / スキマスイッチ / 地球三兄弟 / CHAI / Dios / DYGL / 帝国喫茶 / This is LAST / TETORA / Tele / ドレスコーズ / 七尾旅人 / NEE / ネクライトーキー / Novelbright / Vaundy / ハンブレッダーズ / FLOW / PEDRO / BABYMETAL / The BONEZ / My Hair is Bad / マカロニえんぴつ / MISIA / Mr.ふぉるて / MONGOL800 / UNISON SQUARE GARDEN / LAUSBUB / Lucky Kilimanjaro / LOVE PSYCHEDELICO（Premium Acoustic Set） / Rei / Rockon Social Club / and more
※名前のうしろに「for CAMPERS」と書かれているアクトのライブは、通し券を持っている人のみ鑑賞可能。