イラストレーターやタレントとして活躍する竹内星菜が6月8日、自身のTwitterを更新し美谷間ショットを披露した。

  • 竹内星菜

竹内は、「ぴちニットってかわいいよね」とツイートし、胸元がザックリと開いた美谷間ニットショットを披露。この投稿にファンからは「大好きです」「素敵」「最高」といった声が寄せられた。

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