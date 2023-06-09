イラストレーターやタレントとして活躍する竹内星菜が6月8日、自身のTwitterを更新し美谷間ショットを披露した。
竹内は、「ぴちニットってかわいいよね」とツイートし、胸元がザックリと開いた美谷間ニットショットを披露。この投稿にファンからは「大好きです」「素敵」「最高」といった声が寄せられた。
ぴちニットってかわいいよね💕 pic.twitter.com/t5zZ7YOzu1— 竹内星菜 (@seinaPhoto) June 8, 2023
(C)ゼロイチファミリア
掲載日
イラストレーターやタレントとして活躍する竹内星菜が6月8日、自身のTwitterを更新し美谷間ショットを披露した。
竹内は、「ぴちニットってかわいいよね」とツイートし、胸元がザックリと開いた美谷間ニットショットを披露。この投稿にファンからは「大好きです」「素敵」「最高」といった声が寄せられた。
ぴちニットってかわいいよね💕 pic.twitter.com/t5zZ7YOzu1— 竹内星菜 (@seinaPhoto) June 8, 2023
(C)ゼロイチファミリア
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
新作情報・編集部おすすめ作品のほか、声優やアニソンなどもチェックしていきます。