セドリック・ディゴリー、ビクトール・クラム…映画「ハリー・ポッター」熱再燃！SCANDAL・HARUNA×TOMOMIの推しは？

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルト」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。6月5日(月)の配信は、HARUNAとTOMOMIの2人トーク回をお届け。2人が最近開催しているという「映画『ハリー・ポッター』シリーズを観直す会」について語りました。普段はメンバー4人全員が揃ってお届けしている同番組。前回はRINAとMAMIの2人回をお届けしましたが、今回はHARUNAとTOMOMIの組み合わせでトークを展開します。HARUNA:みなさん、こんばんは。SCANDALのボーカル、HARUNAと。TOMOMI:ベースのTOMOMIです。HARUNA:今回は、この2人でお届けします!TOMOMI:はいー。HARUNA:「2人会」のパート2となります。前回のパート1はMAMIとRINAでお送りしました。私たちは、その収録を見学していたわけですが、「2人ってめちゃくちゃ喋るやん」って思って。(収録は)基本、台本がなくて「どうするのかなあ」って思っていたんだけど、思いの外すごい盛り上がっていて……。オープニングトークをしていると、すでに収録を終えたMAMIとRINAが、スケジュールの都合で先に帰ることに。TOMOMIは「あっ、お疲れ~」と2人に声をかけつつ、今回の「2人回」のペア分けに疑問を呈しました。TOMOMI:ハルとはお仕事のとき以外のお休みの日でも一緒にいるから、話すことってほんまにないよ?HARUNA:だからさ、このペア分け、失敗だったと思う……。TOMOMI:たしかに。話すことないもん。HARUNA:ないんだよ、いまさら。TOMOMI:だって、昨日も一緒にいたんだよ?HARUNA:そうなんだよ……。TOMOMI 昨日はランチをしたんだよね。Hump Back(3ピースガールズロックバンド。SCANDALとは2マンライブをしたことも)のベースのぴかも一緒で。ぴかがパスタが好きっていうから、オススメのパスタのお店に行ったね。それから映画の「ハリー・ポッター」を観て……。今度「ハリー・ポッター」の舞台を観に行くから、それを観るためにあらためて観直そうという会をやっていて。HARUNA:トモが「ハリー・ポッター」の映画を全然観たことがないからね。いや、正確に言うと、覚えていない。TOMOMI:「ハリー・ポッターと賢者の石」(1作目/2001年)と「ハリー・ポッターと秘密の部屋」(2作目/2002年)は観たことがあるんだけど、他は何を観たんだか、わからなくなってしまって。HARUNA:「ハリー・ポッターと謎のプリンス」(6作目/2009年)は、(TOMOMIと)一緒に映画館に観に行ったことがあるんだよ。TOMOMI:とにかく予習・復習のために、一緒に観る会をやっています。昨日の会は第2回目の開催だったね。HARUNA:先々月くらいからやっているかな。TOMOMI:昨日は「ハリー・ポッターと炎のゴブレット」(4作目/2005年)だった。ほんま、セドリック・ディゴリー大好き!HARUNA:セドリックは、悲劇のヒーローみたいな感じだね。TOMOMI:……これって、ネタバレとかじゃないよね? もう昔の映画だもんね? セドリック、初めて出てきたのに、死んじゃうんだもん。私、ハリー・ポッターの推しがずっと見つけられなくて、ようやく「セドリックめっちゃいいかも!」って思ったのに、「死ぬじゃん……」って。すぐに死んじゃった。でも、とにかくかっこいい。HARUNA:セドリック役のロバート・パティンソン、かっこいいよね。TOMOMI:(推しが)もう1人いるの。あの男子校(ダームストラング専門学校)の……。HARUNA:はいはい、ビクトール・クラム(ブルガリア生まれの魔法使い)。TOMOMI:そう、クラムかっこいい。(登場人物たちは)前作まで子どもやったやん。前作ってなんだっけ?HARUNA:「ハリー・ポッターとアズカバンの囚人」(3作目/2004年)ね。TOMOMI:(4作目ではみんなが)急に大人っぽい顔つきになっていて。HARUNA:思春期に入って、ちょっと男女を意識するようになってね。そういうシリーズを追うごとの、それぞれのキャストの変化とかを知らないまま「ハリー・ポッターと秘密の部屋」で観るのを止めちゃっている人が多いのよ。TOMOMI:それが私ってこと?HARUNA:そういうこと!