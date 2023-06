KANA-BOON谷口鮪「俺みたいになるぞ」振られた女の子と気まずくなった10代に「後悔しないようにね！」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)が担当する「松田LOCKS!」(毎週水曜放送)のコーナーでは、毎月1組のアーティストが登場し、リスナーの相談にアドバイスと1曲を届けます。6月のマンスリーアーティストは、4ピースロックバンド・KANA-BOONの谷口鮪さん(Vo./Gt.)です。6月7日(水)の放送では、「振られた女の子と気まずい」という10代リスナーのお悩みに回答しました。この前、去年から好きだった同級生の女の子にふられました。そこから、顔を合わせるのも気まずくなって全然話していません。自分から話かけることもできず、今も気まずいまま生活しています。どうすればいいでしょう。谷口:ふられたということで……青春にはつきものですよね。わかります、ショックですよね。俺もそういう経験あります。けど1回告白されたら……たぶん女の子も意識しているから、ちょこちょこアタックしてみたらいいんじゃないかな? たまにはそっぽ向いて、たまにはグイっていって……。常に、その子にちょこちょこ話しかけてみるとか。どうしてもその子と付き合いたいなら、そうしてはいかがでしょうか?でも、「もういいや」って思えたら、次の人にいきましょう。このまま卒業したらまずいですよ。告白してふられた女の子を引きずったまま卒業すると、そのまま大人になって……そのまま33歳とかになって、俺みたいになるぞ~。気をつけろ~……(笑)。そういうことを歌った曲がちょうどあったので選びました。「後悔しないようにね!」っていう曲です。今回、選曲された「サクラノウタ」は、6月14日(水)リリースのコンセプトアルバム『恋愛至上主義』に収録されています。詳細はオフィシャルサイトまで。「松田LOCKS!」の詳細は、番組の特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/