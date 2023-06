Mrs. GREEN APPLE「ちゃんとキラキラしたものを見せていかなきゃいけないんだな」“大人になりたくない”10代にメッセージ

Mrs. GREEN APPLEがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。6月5日(月)の放送では、“大人になりたくない”という13歳のリスナーから届いた書き込みを紹介し、メッセージをおくりました。私は最近よく大人について考えます。中2なので、進路だったり将来の夢だったり……ですが、私は大人になりたくありません! それは、身近な両親や先生を見ていると、正直、毎日楽しそうには見えないからです。私は想像力が豊かなので、身近な大人が笑っていても相手の心の中を想像してしまいマイナスなことしか思い浮かびません。学生というのは、勉強をして部活に行って、たまに趣味に没頭して……と毎日が大体決まっているので、私は一生学生でいたいです。ミセス先生、どうすれば私は大人になりたいと思えるようになりますか?(13歳)大森元貴 (Vo/Gt):2人は、小さいときって大人になるの楽しみでした?若井滉斗 (Gt):すんごい楽しみだったね。大人って、自由なイメージじゃないですか。大森:お酒が飲めるようになったり、免許が取れるようになったりとか。若井:そうそう。当時はそこに責任が伴うことは考えてなかったけど、とにかくなんでも自由にできるというか。大森:ゲームも好きな時間にできて!若井:お菓子も買い放題で! みたいな(笑)。藤澤涼架 (Key):たしかにそうだね。若井:そういうイメージがあったから、早く大人になりたかった感じだったかな、僕は。大森:涼ちゃんは?藤澤:僕ちんは……「大人になりたい」とか「なるんだな」とか、あんまり考えてなかったかも。ただ、やりたいことはあったから、そういうふうになれたらいいな、っていうふうに思ってたね。大森:僕もそうかも! 13歳……わかんない世界ばっかりですよ。全然わかんない! ちょっとわかる感じがしても、きっとそれって一生わかることはなくて。周りの人の気持ちなんて一生わかることはなくて。目の前の大事にしたい人の気持ちすらわかんないんだから。わかったからどうこう、とかじゃなくて、一生わかんないものだから……。藤澤:うんうん。大森:だから、大人に対するイメージとかも、この先どういうふうに変わっていくかとか……大人というものが、自分が思っているものじゃないのかもしれないし。大人っていうのは、がっかりするものかもしれないけど……わかんないから! 別に今考えたところで、急に来年大人を強いられるわけではないので。大人になりたいと思わなくていいんじゃないかな? 大人になりたいと思う必要はないしね。若井:そうだね。大森:わかんないけど……19歳とか24、25歳とかがそれを言ってたら、「いやいや大人になりなさいよ」「そろそろ準備始めようぜ」って言いたくなるけど……。藤澤:うんうんうん……。大森:若井が言ってた“自由”とかが近いのかもね。“自由”というものを象徴として“大人”と言うんだったら、たしかにワクワクするけど。いろんな責任だったり……が芽生えてくるじゃない?若井:そうだね。大森:大人になった今も、「めんどくせえな」と思うことはたくさんありますが。まあ(面倒と)思いながらみんなやってるんですよね、きっと。藤澤:そうだね。大森:でも、“毎日楽しそうに見えない”と言われている大人たちは、いま一度考えるべきなのかな……とも。その人たちには届かないにしても、そう見る子どもたちがいるんだな、って。だから、ちゃんとキラキラしたものを見せていかなきゃいけないんだな、ってあらためて思いましたよ。若井・藤澤:うん!大森:(大人は)たいして楽しくないわけではないですよ。スーパー楽しいか? と言われたらそんなことないけど……。別に学生のときもそうだったから、変わんないんですよ!若井:そうですね。藤澤:“自分で楽しさ見つけていく”という楽しさがありますからね!大森:そう!「学生だから~」「大人だから~」とかじゃなくて、自分で楽しいものを見つけられる人になればいいだけなんですよ。若井:うん。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/