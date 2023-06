日本サッカー協会は8日、天皇杯JFA第103回全日本サッカー選手権大会・3回戦(7月12日開催)の試合会場およびキックオフ時間を発表した。

7日に行われた天皇杯2回戦では、JFLの高知ユナイテッドがガンバ大阪を下すなど、同大会名物の“ジャイアントキリング”も見られた。そして8日、来月12日に行われる3回戦の試合会場およびキックオフ時間が決定。注目の高知ユナイテッドは、本拠地に『横浜FCvsいわてグルージャ盛岡』の勝者を迎える他、『味の素スタジアム』で12年ぶりの東京ダービー、また名古屋グランパスは、かつて同大会で何度も金星を献上した『CSアセット港サッカー場』でベガルタ仙台と対戦する。

天皇杯・3回戦全試合の試合会場およびキックオフ時間

・7月12日(水) 18:30

横浜F・マリノス vs FC町田ゼルビア(町田GIONスタジアム)

・7月12日(水) 19:00

カターレ富山 vs アルビレックス新潟(富山県総合運動公園陸上競技場)

名古屋グランパス vs ベガルタ仙台 (CSアセット港サッカー場)

浦和レッズ vs モンテディオ山形 (NDソフトスタジアム山形)

鹿島アントラーズ vs ヴァンフォーレ甲府(JITリサイクルインク スタジアム)

セレッソ大阪 vs 大宮アルディージャ(ヨドコウ桜スタジアム)

湘南ベルマーレ vs ファジアーノ岡山(シティライトスタジアム)

川崎フロンターレ vs 水戸ホーリーホック(ケーズデンキスタジアム水戸)

高知ユナイテッドSC vs 『横浜FCvsいわてグルージャ盛岡』の勝者(高知県立春野総合運動公園陸上競技場)

柏レイソル vs 徳島ヴォルティス(鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム)

北海道コンサドーレ札幌 vs ヴェルスパ大分(レゾナックドーム大分)

サンフレッチェ広島 vs 栃木SC(カンセキスタジアムとちぎ)

アビスパ福岡 vs FC岐阜(岐阜メモリアルセンター長良川競技場)

FC東京 vs 東京ヴェルディ(味の素スタジアム)

サガン鳥栖 vs 『ロアッソ熊本とFC琉球』の勝者(駅前不動産スタジアム)

※ジュビロ磐田の開催地は『ヴィッセル神戸vsAC長野パルセイロ』の勝者次第。前者が勝利した場合は『ヤマハスタジア』で、後者が勝利した場合は『長野Uスタジアム』となる。キックオフ時間は19時。