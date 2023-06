野際かえで「ブルーアーカイブ 便利屋68業務日誌」1巻が、本日6月8日にKADOKAWAから発売された。

「ブルーアーカイブ 便利屋68業務日誌」は、スマホゲーム「ブルーアーカイブ」に登場する便利屋68の活躍を描いたスピンオフ作品。カッコいいアウトローになりたい社長・陸八魔アルが、仲間の浅黄ムツキ、鬼方カヨコ、伊草ハルカとともに大騒動を巻き起こす。怪しいオークションに参加する依頼者の護衛をして建物ごとふっとばしたり、事務所の家賃が払えず大家と争いになったり、それらの騒動で風紀委員会に目を付けられるといったエピソードが1巻には収録されている。

紙版にはトレーディングカードゲーム「Re バース for you」のカードが特典として付属。またメロンブックスには有償特典としてアクリルスタンドフィギュアが用意されている。そのほか通常の書店特典としてメロンブックスでは4Pリーフレット、ゲーマーズでは4Pブックレット、アニメイトでは複製ミニ色紙、KADOKAWA応援店舗ではイラストカード、まんが王、とらのあなでは両面イラストカード、ブシロードオンラインストアでは描き下ろしブロマイド、Amazonでは壁紙データ3点が付属。特典の詳細は公式情報で確認を。

(c)野際かえで (c)2023 NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved. (c)BUSHIROAD CREATIVE