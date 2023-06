天皇杯JFA第103回全日本サッカー選手権大会・2回戦の29試合が7日に行われた。

明治安田生命J1リーグで2位につける横浜F・マリノスは千葉県代表のブリオベッカ浦安と対戦。前半に井上健太の得点で先制すると、55分に途中出場のエドゥアルドが追加点を奪い2-0で勝利した。

同じくJ1で上位につける名古屋グランパスは、三重県代表のヴィアティン三重相手に前半だけで3点のリードを奪うなどゲームを支配。その後、71分と76分に立て続けにゴールを許して1点差に詰め寄られたが、3-2で逃げ切った。

下のカテゴリーのチームが上位カテゴリーのチームに勝利する“ジャイアントキリング”が起こったのは、ガンバ大阪と高知県代表の高知ユナイテッドSCの一戦。JFL(4部相当)の高知相手に前半で2点の先行を許したG大阪は、87分に三浦弦太が1点を返すも、最後まで追いつけずに1-2で敗戦。今大会は2回戦で姿を消すこととなった。

また、J2の大分トリニータと、同じ大分県にホームタウンを構えるJFLのヴェルスパ大分との試合は、前半開始早々に先制点を奪ったV大分が最後まで得点を許さず、1-0で勝利。こちらも2カテゴリー上のチーム相手に番狂わせを演じてみせた。同じくJ2の清水エスパルスは、J3のFC岐阜(岐阜県代表)相手に延長戦の末、1-2で敗れている。

その他、アジア王者の浦和レッズは大阪府代表の関西大学と対戦。勢いのある大学生相手に苦戦を強いられ、90分では決着がつかずに延長戦へ。しかし、105分に途中投入の伊藤敦樹がゴール前のこぼれ球を押し込み、辛うじて勝利を収めた浦和が3回戦へと駒を進めた。

2回戦の試合結果と残り3試合の対戦カード、3回戦の対戦カードは以下の通り。

◆■2回戦・試合結果

▼6月7日(水)

東京ヴェルディ 2-1 ザスパクサツ群馬

サンフレッチェ広島 5-0 FC徳島(徳島県)

横浜F・マリノス 2-0 ブリオベッカ浦安(千葉県)

ツエーゲン金沢 2-3 FC町田ゼルビア

京都サンガF.C. 2-2(PK:9-10) カターレ富山(富山県)

アルビレックス新潟 1-0 レイラック滋賀FC(滋賀県)

名古屋グランパス 3-2 ヴィアティン三重(三重県)

ベガルタ仙台 1-0 藤枝MYFC

浦和レッズ 1-0 関西大学(大阪府)

モンテディオ山形 1-0 ソニー仙台FC(宮城県)

鹿島アントラーズ 3-0 Honda FC(アマチュアシード)

V・ファーレン長崎 0-1 ヴァンフォーレ甲府

ジュビロ磐田 2-0 カマタマーレ讃岐(香川県)

セレッソ大阪 5-0 Cento Cuore HARIMA(兵庫県)

ジェフユナイテッド千葉 0-1 大宮アルディージャ

湘南ベルマーレ 6-1 BTOP北海道(北海道)

ファジアーノ岡山 2-1 ギラヴァンツ北九州(福岡県)

川崎フロンターレ 3-1 栃木シティフットボールクラブ(栃木県)

水戸ホーリーホック 1-0 レノファ山口FC

ガンバ大阪 1-2 高知ユナイテッドSC(高知県)

柏レイソル 7-1 山梨学院大学ペガサス(山梨県)

徳島ヴォルティス 2-1 いわきFC

北海道コンサドーレ札幌 3-0 SC相模原(神奈川県)

大分トリニータ 0-1 ヴェルスパ大分(大分県)

ブラウブリッツ秋田 1-2 栃木SC

アビスパ福岡 2-0 FC今治(愛媛県)

清水エスパルス 1-2 FC岐阜(岐阜県)

FC東京 3-1 福島ユナイテッドFC(福島県)

サガン鳥栖 5-1 テゲバジャーロ宮崎(宮崎県)

◆■2回戦・今後の対戦カード

▼6月14日(水)

19:00 ヴィッセル神戸 vs AC長野パルセイロ(長野県)

▼6月21日(水)

19:00 ロアッソ熊本 vs FC琉球(沖縄県)

19:00 横浜FC vs 岩手グルージャ盛岡(岩手県)

◆■3回戦

▼7月12日(水)開催

横浜FM vs 町田

富山 vs 新潟

名古屋 vs 仙台

浦和 vs 山形

鹿島 vs 甲府

神戸or長野 vs 磐田

C大阪 vs 大宮

湘南 vs 岡山

川崎 vs 水戸

高知 vs 横浜FCor岩手

柏 vs 徳島

札幌 vs V大分

広島 vs 栃木

福岡 vs 岐阜

FC東京 vs 東京V

鳥栖 vs 熊本or琉球