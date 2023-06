Gacharic Spin、人間の内面をコラージュアニメと激熱ロックで描く「レプリカ」MV公開

Gacharic Spinが、7月5日にリリースされる約2年振りとなる新作アルバム『W』よりリードナンバー「レプリカ」の先行配信を6月7日よりスタートした。

アルバムのオープニングを飾る同楽曲は、自分自身が作り出す”レプリカ”(演じる自分)の物語。シリアスなテーマを緊張感と爆発的な演奏力で牽引する壮絶なナンバーとなっている。あわせて公開されたミュージックビデオでは、さまざまなシーンで活躍する新世代のクリエーター石塚瑛介氏を起用。石塚氏が手掛けたコラージュアニメーションの世界に登場する悲しげなアンジェリーナ1/3の”レプリカ”とメンバーのハードな演奏シーンがクロスする映像はインパクトの強い作品となっている。

【動画を見る】Gacharic Spin「レプリカ」

■F チョッパー KOGA コメント

アニメーションとメンバーの激アツロックな演奏との融合MV!自分の中にあるたくさんの顔。それがレプリカ。どれが本当の自分なんだろう?そのレプリカを使い分けて、自分を守ったり、誰かを守ったり。レプリカを愛せる時もあれば愛せない時もある。この曲で伝えたいことをアニメーションでさらに伝わりやすく、見てくれた方に届くものになったと思います。アニメーションのアンジーを自分に置き換えて見てみてください。

■石塚瑛介 コメント

この楽曲で描かれる人間の内面深くの世界観を表現できるアニメーションにできたらという思いで作らせてもらいました。すべてコラージュで作られているため、登場するすべてのオブジェクトには意味があります。それらひとつひとつがレプリカという楽曲に込められたメッセージ性に深みを持たせることができていれば嬉しいです。

<リリース情報>

Gacharic Spin

「レプリカ」

2023年6月7日(水)先行配信

https://gacharicspin.lnk.to/double

Gacharic Spin

New Album『W』

2023年7月5日リリース / CROWN STONES

【初回限定盤 (CD+Blu-ray)】

¥5500(税抜価格 ¥5000)

【通常盤 (CD only)】

¥3300(税抜価格 ¥3000)

=収録曲= ※初回限定盤・通常盤共通

1. レプリカ

2. The Come Up Chapter

3. カチカチ山

4. rabbithole

5. ロンリーマート

6. KIRAKIRAI

7. Voice

8. Live Every Moment ~ヒトヨバナ~

9. ナンマイダ

10. リバースサイコロジー

【Blu-ray 】※初回限定盤のみ

Gacharic Spin LIVE 2023「New Revolution~最終章の始まり~」2023.2.23 LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)

=Blu-ray収録=

0. last start

1. BROKEN LOVER

2. MindSet

3. A LALA

4. 今を生きてる

5. Dear_____

6. Forever 9teen

7. Where you belong

8. 夢言実行

9. マジックアンブレラガール

10. シャキシャキして!!

11. 赤裸ライアー

12. I wish I

13. The Come Up Chapter

14. Live Every Moment~ヒトヨバナ~

15. リバースサイコロジー

16. デジタルフィクション

17. ミライ論争

18. 超えてゆけ

19. 365日

20. WINNER

21. ロンリーマート

22. ダンガンビート

<ライブ情報>

LIVE 2023 「Limit Breaker~結成 15 周年に向けて~」

2023年11月18日(土)日比谷野外大音楽堂

NEW ALBUM「W」Release Party!! 〜ALL PLAY+α!!!! Special Time〜

2023年7月23日(日)渋谷ストリームホール

TOUR 2023「New Revolution」

2023年6月3日(土)福岡 DRUM Be-1 ※終了

2023年6月11日(日)愛知 名古屋Electric Lady Land

2023年6月25日(日)石川 金沢AZ OPEN

2023年7月2日(日)大阪 なんばHatch

47都道府県TOUR「ROCKET SPIRITS」Restart!!

2023年6月4日(日)熊本 B.9 V2 念願の22/47 ※終了

2023年6月24日(土)長野 CLUB JUNK BOX 念願の23/47

2023年10月14日(土)兵庫 MUSIC ZOO KOBE 太陽と虎 念願の24/47

2023年10月15日(日)京都 KYOTO MUSE 念願の25/47

2023年10月28日(土)福島 郡山 HIPSHOT JAPAN 念願の26/47

2023年10月29日(日)茨城 mito LIGHT HOUSE 念願の27/47

チケット受付URL

https://l-tike.com/gacharicspin/

https://eplus.jp/sf/search?block=true&keyword=Gacharic+Spin

https://t.pia.jp/pia/search_all.do?kw=Gacharic%20Spin

OFFICIAL SITE https://gacharicspin.com/