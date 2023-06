ママ歴約10年 山田優が“子育て”の苦労を語る「終わりがないから“いつまで続くんだろう”って…」

女優・歌手のすみれと、実業家のHIROMIが美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO」。東京・原宿にある日本最大級のコスメ・美容のテーマパーク「@cosme TOKYO」のスタジオから、ゲストのメソッドやルーティン、最新の美容トレンドなどを発信します。5月21日(日)~6月4日(日)の3週にわたり、女優・モデルの山田優さんがゲストに登場! 今回は、子育てのことを伺った5月21日(日)放送の模様をお届けします。すみれ:ゲストはこの方です!山田:山田優です。すみれ・HIROMI:よろしくお願いします!HIROMI:私は、プライベートでもお付き合いをさせていただいているのですが、すみれさんは山田優さんと結構前からお友達?すみれ:私が初めてお会いしたのが、多分7~8年前のファッションイベントですよね。山田:そうそう(笑)。実はつながりがいろいろあってね。HIROMI:山田さんも、芸能界に長くいらっしゃいますもんね。山田:そう、長くいらっしゃる(笑)。HIROMI:子育てのママとしても、すみれの大先輩でもあり、毎日忙しいと思いますが、自分の時間ができたら何をしているんですか?山田:自分の時間がほぼないから……仕事をしています(笑)。HIROMI:そうだよね。もうだって、10年近くずっと子育てをしているわけですから……。山田:約10年ね(笑)。HIROMI:逆に自分の時間ができたら、何かしたいことはあるんですか?山田:何がしたいかな? 自分の時間をがっつり取ることがほぼないから、何をしていいのかが分からないけど……マッサージとか旅行!HIROMI:いいですね! でも、1人旅は絶対に無理でしょう?山田:多分旅行している途中で、寂しくなって泣いちゃうと思う。HIROMI:以前に、山田さんが仕事で外国に行かなきゃいけなくて、そのときも「本当にナーバスになっちゃった」って言ってましたもんね。山田:そうそう。HIROMI:やっぱり、家族と離れるのは嫌なんだ。山田:そうだね。HIROMI:すみれさんのお子さんはまだ1歳だけど、そろそろ休みが欲しいでしょ?すみれ:今は大丈夫だよ!HIROMI:すごいね! お母さんたち。だって、今も働いているけど、帰ってからも働くわけじゃん? 子どもにご飯を食べさせたり、お風呂に入れたり、宿題をさせるとか。結構ハードじゃない?山田:いろいろな仕事をしてきたけど、何より“一番大変な仕事が子育てだな”と思った。終わりがないから“いつまで続くんだろう”って……(笑)。すみれ:24時間ずっと。山田:そう、24時間ずっと。HIROMI:ちょっと油断をしたら、“また熱が出ちゃった”とか“子どもが帰ってきちゃった”みたいな。山田:そうそう。“あぁ、体調を崩しちゃった”とか。HIROMI:子どもの体調だから仕方がないけどね。山田:いろいろあるよね。<番組概要>番組名:KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO放送日時:毎週日曜 9:00~9:30amパーソナリティ:すみれ、HIROMI番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/