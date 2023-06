上白石萌歌「やっといい季節が来た！」いよいよ梅雨到来 雨の日は携帯を置いて散歩へ

上白石萌歌(adieu)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! adieu LOCKS!」。6月5日(月)の放送では、雨があまり好きではないという16歳のリスナーと電話をつなぎ、自身の雨の日の過ごし方を伝えました。そのトークを紹介します。いつも、雨だと家にこもってスマホをいじったりテレビを見たりして、結局1日をムダにしてしまいます……。萌歌先生! 雨の日でも楽しく充実した1日を過ごす良いは方法ありませんか?上白石:なるほど。6月……梅雨だもんね。私は、雨の日がすごく好きだから「やっといい季節が来た!」って思っているんだけど、きっと中には雨が嫌いな人もいるよね。電話が繋がっているみたいなので、直接聴いてみようと思います。もしも~し! いつもは、朝、雨の日は何をしているの?リスナー:起きて「雨だ」ってなると、1日中スマホを見ていたり、だらだらして過ごしちゃいます。上白石:スマホをいじっている時間って、すっごくあっという間だよね。めっちゃ損した気持ちにならない?リスナー:そうですね、なります(笑)。上白石:だから私も「あーやばい! 30分以上見ている」ってときは、家にいたらとりあえず布団にバーンって携帯投げてる。「それではいかん!」と思って、スマホを手放すところからやってるけど(笑)。リスナー:(笑)。上白石:雨の日はとにかく外に出たいから、スマホを家に置いちゃって、傘と財布だけ持ってちょっと散歩に行ったりしているの。リスナー:楽しそうですね~!上白石:結構楽しいよ! 雨の日だからこそ、デジタルデトックス的なことがいいかもしれない(笑)。リスナー:なるほど~(笑)。上白石:一緒にさ、布団に携帯投げよう!リスナー:投げます!上白石:そうしたら、晴れの日にはできなかったことが、できたりするかもしれないから。雨が降ったら虹も出るからさ、“虹を待つ”っていう意味で前向きに過ごせたらいいよね。リスナー:そうですね!上白石:雨の日を楽しく過ごせるように祈っているね(笑)。リスナー:はい、ありがとうございます!上白石:ありがとう! またね~。――ここで、Gene Kelly「Singin' in the Rain」をオンエア上白石:『雨に唄えば』というとっても有名な映画があるんですけど、その映画の中でもこの曲はすごく柱となっていて、とっても好きな曲です! この映画の中で、主人公のジーン・ケリーさんが、傘を持って夜の雨の道を歩くシーンがあるんだけど……途中で傘をバンって放り投げて、雨を全身に受けるっていうところがあるんです。それを観ると「雨も悪くないな」とか、「雨だからこそできることとか、雨だから感じられる気持ちがあるな」って思います。とてもおすすめの映画です!(このリスナーにも)観てほしいな!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/