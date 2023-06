Mrs. GREEN APPLE大森元貴 ツイッターに投稿したカメの絵文字の意味とは!?新テレビCM出演で伏線回収！

Mrs. GREEN APPLEがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。6月5日(月)の放送では、ニューアルバムについてや新テレビCM出演など、最新情報を伝えました。若井滉斗 (Gt):僕たちは、7月5日に5枚目となるオリジナル・フルアルバム『ANTENNA』をリリースします。その特設サイトが立ち上がりました!大森元貴 (Vo/Gt):やったー!若井:アルバムに関する情報が今後更新されていくと思うので、お楽しみにしていてください!大森:お楽しみに! 毎日チェックしてほしいわ。若井:そして! アルバム購入のシリアルナンバー特典では、“オンラインミーグリ”も!大森:これどうなの!? 初じゃない?藤澤涼架 (Key):いやドキドキで! みんなとしゃべれるってことでしょ!?若井:涼ちゃん大丈夫かな?大森:“大丈夫かな?”……(笑)。藤澤:お待ちしてます! “対戦”よろしくお願いします!若井:対戦!?大森:“対戦”じゃねえんだよな(笑)。藤澤:オンラインですから!大森:はい……(笑)。楽しみですね!藤澤:今日(6月5日)から! コカ・コーラのテレビCMが、始まりましたぁ~! みんな見てくれましたか!?大森:『Coke STUDIO Magic』篇! スタジオみたいな音楽体験ができますよ、っていうことなので。若井:そうそう!大森:(新曲の)『Magic』もCMでチラッと聴けますからね!藤澤:そうですよ!大森:これね……僕ずっと、Twitterとかでカメの絵文字つぶやいてたの。若井:あっ……あれ、みんなわかった?大森:あれね、「甲羅=コーラ」なんですよ(笑)。藤澤:あー! なるほどね(笑)。若井:俺たちは、みんな「しめしめ……」と思いながら見てたけど(笑)。大森:やっと言えたよね(笑)。若井:インスタでも、コーラの写真載せたりさ……。大森:載せた載せた!若井:実は、僕も伏線張ってて……こどもの日の写真で、コーラ持ってたんですよ。みんな気づいたかな?大森:でも、そういうことすると……全然関係ないのとかも、みんな考察しだしちゃうから(笑)。藤澤:(笑)。大森:でも、やっと発表できましたから! この夏は、ぜひガブ飲みしていただいて! みんなコーラで仕上がっちゃいましょう!藤澤:一緒に、コカ・コーラになっちゃいましょう!大森:……はい。ありがとうございまーす!若井:ありがとうございまーす!藤澤:(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/