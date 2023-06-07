8月5日、6日、11日、12日、13日に千葉・千葉市蘇我スポーツ公園で開催されるロックフェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2023」の出演アーティストが追加発表された。

今回アナウンスされたのは5日出演のSuperfly、back number、ゆず、6日出演のAdo、ポルノグラフィティ、マキシマム ザ ホルモン、Little Glee Monster、11日出演のいきものがかり、HYDE、ももいろクローバーZ、RADWIMPS、WANIMA、12日出演のあいみょん、関ジャニ∞、櫻坂46、13日出演のASIAN KUNG-FU GENERATION、Vaundy、YOASOBIの計18組。これで全110組の出演アーティストがすべて発表された。

フェスの公式アプリ「Jフェス」では6月19日12:00までチケットの第2次先行抽選予約を受け付けている。

ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2023

2023年8月5日（土）千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

＜出演者＞

ACIDMAN / エレファントカシマシ / オレンジスパイニクラブ / 神はサイコロを振らない / KEYTALK / ゲスの極み乙女 / SHE'S / 湘南乃風 / SUPER BEAVER / Superfly / スキマスイッチ / ストレイテナー / Chilli Beans. / TETORA / Novelbright / back number / ハルカミライ / Hump Back / Mr.ふぉるて / 優里 / ゆず / 緑黄色社会



2023年8月6日（日）千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

＜出演者＞

Ado / ano / THE ORAL CIGARETTES / KANA-BOON / KALMA / キュウソネコカミ / Kroi / go!go!vanillas / Cocco / 東京スカパラダイスオーケストラ / ハンブレッダーズ / 04 Limited Sazabys / フジファブリック / フレデリック / ポルノグラフィティ / My Hair is Bad / マキシマム ザ ホルモン / MONGOL800 / UNISON SQUARE GARDEN / Lucky Kilimanjaro / Little Glee Monster / リュックと添い寝ごはん



2023年8月11日（金・祝）千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

＜出演者＞

いきものがかり / indigo la End / おいしくるメロンパン / キタニタツヤ / クリープハイプ / SAKANAMON / -真天地開闢集団-ジグザグ / なきごと / NEE / ねぐせ。 / HYDE / THE BACK HORN / BE:FIRST / Base Ball Bear / THE BAWDIES / マカロニえんぴつ / MUCC / め組 / ももいろクローバーZ / ヤバイTシャツ屋さん / RADWIMPS / WANIMA



2023年8月12日（土）千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

＜出演者＞

あいみょん / 秋山黄色 / 新しい学校のリーダーズ / [Alexandros] / 打首獄門同好会 / 関ジャニ∞ / きゃりーぱみゅぱみゅ / 9mm Parabellum Bullet / Creepy Nuts / KREVA / Saucy Dog / 櫻坂46 / サンボマスター / the shes gone / ジェニーハイ / 女王蜂 / DISH// / 羊文学 / ポルカドットスティングレイ / MY FIRST STORY / マルシィ / ヤングスキニー



2023年8月13日（日）千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

＜出演者＞

アイナ・ジ・エンド / ASIAN KUNG-FU GENERATION / アンジュルム / imase / SHISHAMO / Juice=Juice / 鈴木愛理 / sumika / Da-iCE / This is LAST / 10-FEET / Vaundy / PEOPLE 1 / 平井大 / Fear, and Loathing in Las Vegas / HEY-SMITH / モーニング娘。'23 / YOASOBI / yama / ROTTENGRAFFTY / WurtS / wacci