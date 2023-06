7月26日にリリースされる鈴木蘭々の初ベストアルバム「鈴木蘭々 All Time Best~Yesterday&Today~」の収録曲が公開された。

鈴木の芸能活動35周年を記念して発売される「鈴木蘭々 All Time Best」。本作には「泣かないぞェ」「なんで なんで ナンデ?」「キミとボク」といったシングル曲をはじめ、新曲「Rain」「戦場のラブレター」「明日、またね、、、。」を含む16曲を収録。「戦場のラブレター」はダブル・オーレコード所属時に筒美京平から提供されたが、当時のスタッフが「早すぎる」と判断したためお蔵入りとなった1曲で、ベスト盤収録に際して鈴木が新たに作詞した。さらにボーナストラックとして「キミとボク」の“リモートバージョン”も収められる。

鈴木蘭々「鈴木蘭々 All Time Best~Yesterday&Today~」収録曲

01. 泣かないぞェ

02. なんで なんで ナンデ?

03. kiss

04. magic

05. ・・・of you

06. Shoobie Doobie Doing!

07. キミとボク

08. 迷宮輪舞曲

09. Mother

10. Just Do it, Do it over

11. Meet The Flintstone

12. Bye Bye Baby

13. Rain(新曲)

14. 戦場のラブレター(新曲)

15. 明日、またね、、、。(新曲)

<ボーナストラック>

16. キミとボク(リモートバージョン)