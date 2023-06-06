「劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス PROVIDENCE」の来場者特典第4弾が、描き下ろしイラストを用いた「CDジャケットサイズイラストカード」に決定。6月9日より数量限定で配布される。

「PSYCHO-PASS サイコパス」シリーズの最新作として、劇場版「PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System Case.3 恩讐の彼方に__」と、TVアニメ「PSYCHO-PASS サイコパス 3」をつなぐエピソードが描かれる「劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス PROVIDENCE」。「CDジャケットサイズイラストカード」に使用された描き下ろしイラストでは、公安局刑事課一係のメンバーが集結している。

「劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス PROVIDENCE」

公開中

スタッフ

監督：塩谷直義

構成：冲方丁

脚本：深見真、冲方丁

キャラクター原案：天野明

キャラクターデザイン・総作画監督：恩田尚之

色彩設計：鈴木麻希子

美術監督：草森秀一

3DCGI：GEMBA

撮影監督：荒井栄児

編集：村上義典

ベースド・ストーリー原案：虚淵玄

音楽：菅野祐悟

音響監督：岩浪美和

アニメーション制作：Production I.G

製作：サイコパス製作委員会

配給：東宝映像事業部

キャスト

常守朱：花澤香菜

狡噛慎也：関智一

宜野座伸元：野島健児

六合塚弥生：伊藤静

唐之杜志恩：沢城みゆき

霜月美佳：佐倉綾音

雛河翔：櫻井孝宏

須郷徹平：東地宏樹

花城フレデリカ：本田貴子

雑賀譲二：山路和弘

ドミネーター：日高のり子

慎導灼：梶裕貴

炯・ミハイル・イグナトフ：中村悠一

舞子・マイヤ・ストロンスカヤ：清水理沙

甲斐・ミハイロフ：加瀬康之

慎導篤志：菅生隆之

砺波告善：大塚明夫

(c)サイコパス製作委員会