山下達郎が7月26日にニューシングル「Sync Of Summer」をリリースする。

山下のシングルリリースは、2019年11月発表の「RECIPE」以来およそ4年ぶり。ニューシングルには、キリン「午後の紅茶」のCMソングとして書き下ろされた夏のポップソング「Sync Of Summer」、ドラマ「警視庁アウトサイダー」の主題歌「LOVE’S ON FIRE」、菅田将暉がカバーしたことでも話題を呼んだ「ドーナツ・ソング」の最新リマスター音源などが収録される。

なお明日6月6日より表題曲「Sync Of Summer」を使用した「午後の紅茶」の新CMが全国で順次放送される。CMには目黒蓮(Snow Man)と中条あやみが出演しており、YouTubeではCM動画を先行公開中。

山下達郎 コメント

私にとって、夏の午後は常に幻影の中にあります。

幼いころに訪れていた現実のビーチサイドは、芋を洗う人の渦でした。

そんな光景ではなく、真夏の午後には、人っ子ひとりいない静謐な海辺に立って、遠くを眺めていたい。

そんな幻への憧れを歌った作品です。

山下達郎「Sync Of Summer」収録曲

01. Sync Of Summer

02. LOVE'S ON FIRE

03. DONUTS SONG(2023 NEW REMASTER)

04. Sync Of Summer(Original Karaoke)

05. LOVE’S ON FIRE(Original Karaoke)

06. DONUTS SONG(2023 NEW REMASTER)(Original Karaoke)