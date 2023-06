Perfumeが6月3日(現地時間)にイギリス・ロンドンのO2 Shepherd's Bush Empireでワンマンライブ「Perfume LIVE 2023“CODE OF PERFUME”」を開催した。

彼女たちにとってロンドン公演は2014年開催の海外ツアー「Perfume WORLD TOUR 3rd」以来約9年ぶり。ひさびさにこの都市を訪れた3人のパフォーマンスを観るために約2000人の観客が集まり、20:00スタートの公演ながら会場前には昼前から長蛇の列ができていた。

今回のライブは、2日前の6月1日(現地時間)にスペイン・パルセロナの大型音楽フェスティバル「Primavera Sound 2023」に出演した際のキラーチューンをてんこ盛りにしたセットリストと、最新アルバム「PLASMA」を引っさげて昨年開催されたアリーナツアーでのセットリストをミックスしたような選曲で進行。ライブでの盛り上がり必至な人気曲を連発しつつも最新のモードも盛り込んだ内容となった。

ライブのタイトル「CODE OF PERFUME」は“Perfumeの掟”を意味し、これは2007年の東京・LIQUIDROOM公演、2010年の東京・東京ドーム公演、2016年のドームツアーにて形を変えて行われてきたダンスパフォーマンスを指す。そのタイトルの通り今回のロンドン公演でもPerfumeは、2016年バージョンで使用された楽曲「Atmospheric Entry」が流れる中で2023年版となる「Perfumeの掟」を披露。さらに事前に一切アナウンスされていなかった未発表の新曲「ラヴ・クラウド」がサプライズでお披露目され、ハウスのビートに乗って笑顔で軽やかに踊る3人に、オーディエンスの目線は釘付けになっていた。

観客との一体感を高めるべく行われているPerfumeライブ恒例の「P.T.A.のコーナー」では、「Who loves music?(音楽好きは誰?) Dancing?(ダンス好きは?) Who's wearing glasses?(メガネ?) contacts?(コンタクトレンズ?) twenty-twenty vision?(裸眼?) Wearing T-shirts?(Tシャツを着てきた人?) Perfume T-shirts?(PerfumeのTシャツ?) And.... Everyone here!(みんな!) Make some noise!(騒げ!)」と英語でのコール&レスポンスに挑戦。ラストはあ~ちゃんの「せーの」という声を合図に会場中のオーディエンスが一斉に手のひらを上にかざし、「MY COLOR」で締めくくられた。

なお、この公演は全国の映画館でライブビューイングが実施されたほか、「ABEMA PPV ONLINE LIVE」での生配信も行われ、日本時間朝4:00にもかかわらず多くの人々がリアルタイムでロンドン公演を鑑賞した。「ABEMA PPV ONLINE LIVE」では本日6月5日24:00から6月13日23:59まで見逃し配信が行われる。

Perfumeはこのあとスペインに戻り、6月8日(現地時間)に、マドリードに会場を移して開催される「Primavera Sound 2023」に再び出演する。

「Perfume LIVE 2023 "CODE OF PERFUME"」2023年6月3日(現地時間) ロンドン O2 Shepherd's Bush Empire セットリスト

01. FLASH

02. エレクトロ・ワールド

03. レーザービーム

04. ポリリズム

05. ∞ループ

06. Spinning World

07. アンドロイド&

08. FUSION

09. edge

10. Atmospheric Entry

11. ポリゴンウェイヴ

12. 無限未来

13. ラヴ・クラウド

「P.T.A.」のコーナー

14. FAKE IT

15. チョコレイト・ディスコ

16. MY COLOR