KinKi KidsのBlu-ray / DVD 「KinKi Kids Concert 2022-2023 24451~The Story of Us~」が7月21日に発売される。

本作は、昨年25周年を迎えたKinKi Kidsが2022年12月24、25日に東京・東京ドームで、今年の1月1、2日に大阪・京セラドーム大阪にて開催したドーム公演「KinKi Kids Concert 2022-2023 24451~The Story of Us~」のうち、京セラドーム公演の2日間の模様をパッケージ化したもの。初回限定盤の特典映像には、昨年夏に東阪で行われたドーム公演「24451~君と僕の声~」の東京公演のライブ本編と、「24451~君と僕の声~」の東阪公演のMCをまとめた映像「MC Collection」が収められる。また通常盤には、「24451~The Story of Us~」の「MC Collection」が収録される。

KinKi Kids「KinKi Kids Concert 2022-2023 24451~The Story of Us~」収録内容

DISC 1

・The Story of Us

・硝子の少年

・スワンソング

・愛のかたまり

・薄荷キャンディー

・欲望のレイン

・Time lOve in the φ

・Harmony of December

・銀色暗号

・高純度 romance

・KANZAI BOYA

・KinKi Kids forever MC

・Happy Happy Greeting

DISC 2(初回限定盤)

・薔薇と太陽

・Secret Code

・Kiss からはじまるミステリー

・愛されるより 愛したい

・雨の Melody

・Anniversary

・Amazing Love

・フラワー

DISC 2(通常盤)

・薔薇と太陽

・Secret Code

・Kiss からはじまるミステリー

・愛されるより 愛したい

・雨の Melody

・Anniversary

・Amazing Love

・フラワー

・24451~The Story of Us~ MC Collection

DISC 3(初回限定盤)

24451~君と僕の声~

・FRIENDS

・Kiss からはじまるミステリー

・硝子の少年

・ジェットコースター・ロマンス

・Midnight Rain

・たよりにしてまっせ

・Hey! みんな元気かい?

・ボクの背中には羽根がある

・薄荷キャンディー

・薔薇と太陽

・全部だきしめて

・好きになってく 愛してく

・恋涙

・愛のかたまり

・このまま手をつないで

・Anniversary

・Amazing Love

DISC 4(初回限定盤)

・24451~君と僕の声~ MC Collection