BAND-MAIDのベストアルバム「10th Anniversary Best Vol.1」「10th Anniversary Best Vol.2」が8月2日に同時リリースされる。
バンドにとって初のベストアルバムとなる本作は、活動10周年を記念して発売されるもの。インディーズ、日本クラウン所属時、ポニーキャニオン所属時の全キャリアの中からセレクトされた30曲が2枚に分けて収められる。
現在BAND-MAIDは活動10周年記念ツアー「BAND-MAID 10TH ANNIVERSARY TOUR」を開催中。イープラスでは6月14日23:59まで、11月26日に神奈川・横浜アリーナで行われるファイナル公演のチケットの先行予約を受け付けている。
BAND-MAID「10th Anniversary Best Vol.1」収録曲
01. Thrill
02. REAL EXISTENCE
03. alone
04. YOLO
05. Don't you tell ME
06. Daydreaming
07. Choose me
08. DOMINATION
09. DICE
10. start over
11. glory
12. Bubble
13. endless Story
14. Different
15. Warning!
BAND-MAID「10th Anniversary Best Vol.2」収録曲
01. Shake That!!
02. the non-fiction days
03. FREEDOM
04. Puzzle
05. secret My lips
06. Play
07. I can't live without you.
08. Rock in me
09. Screaming
10. Blooming
11. 輪廻
12. NO GOD
13. After Life
14. Manners
15. Corallium
BAND-MAID 10TH ANNIVERSARY TOUR（※終了分は割愛）
2023年7月3日（月）東京都 Zepp Shinjuku（TOKYO）
2023年7月9日（日）新潟県 NIIGATA LOTS
2023年7月15日（土）静岡県 LIVE ROXY Shizuoka
2023年7月19日（水）神奈川県 CLUB CITTA'
2023年9月2日（土）長野県 NAGANO CLUB JUNK BOX
2023年9月3日（日）石川県 金沢EIGHT HALL
2023年9月22日（金）岡山県 CRAZYMAMA KINGDOM
2023年9月23日（土・祝）広島県 広島CLUB QUATTRO
2023年9月30日（土）香川県 高松MONSTER
2023年10月1日（日）愛媛県 松山サロンキティ
2023年10月7日（土）秋田県 Club SWINDLE
2023年10月9日（月・祝）宮城県 SENDAI GIGS
2023年10月13日（金）北海道 札幌PENNY LANE24
2023年10月15日（日）北海道 小樽GOLDSTONE
2023年10月20日（金）大阪府 なんばHatch
2023年10月25日（水）愛知県 DIAMOND HALL
2023年11月26日（日）神奈川県 横浜アリーナ