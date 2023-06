BAND-MAIDのベストアルバム「10th Anniversary Best Vol.1」「10th Anniversary Best Vol.2」が8月2日に同時リリースされる。

バンドにとって初のベストアルバムとなる本作は、活動10周年を記念して発売されるもの。インディーズ、日本クラウン所属時、ポニーキャニオン所属時の全キャリアの中からセレクトされた30曲が2枚に分けて収められる。

現在BAND-MAIDは活動10周年記念ツアー「BAND-MAID 10TH ANNIVERSARY TOUR」を開催中。イープラスでは6月14日23:59まで、11月26日に神奈川・横浜アリーナで行われるファイナル公演のチケットの先行予約を受け付けている。

BAND-MAID「10th Anniversary Best Vol.1」収録曲

01. Thrill

02. REAL EXISTENCE

03. alone

04. YOLO

05. Don't you tell ME

06. Daydreaming

07. Choose me

08. DOMINATION

09. DICE

10. start over

11. glory

12. Bubble

13. endless Story

14. Different

15. Warning!

BAND-MAID「10th Anniversary Best Vol.2」収録曲

01. Shake That!!

02. the non-fiction days

03. FREEDOM

04. Puzzle

05. secret My lips

06. Play

07. I can't live without you.

08. Rock in me

09. Screaming

10. Blooming

11. 輪廻

12. NO GOD

13. After Life

14. Manners

15. Corallium

BAND-MAID 10TH ANNIVERSARY TOUR(※終了分は割愛)

2023年7月3日(月)東京都 Zepp Shinjuku(TOKYO)

2023年7月9日(日)新潟県 NIIGATA LOTS

2023年7月15日(土)静岡県 LIVE ROXY Shizuoka

2023年7月19日(水)神奈川県 CLUB CITTA'

2023年9月2日(土)長野県 NAGANO CLUB JUNK BOX

2023年9月3日(日)石川県 金沢EIGHT HALL

2023年9月22日(金)岡山県 CRAZYMAMA KINGDOM

2023年9月23日(土・祝)広島県 広島CLUB QUATTRO

2023年9月30日(土)香川県 高松MONSTER

2023年10月1日(日)愛媛県 松山サロンキティ

2023年10月7日(土)秋田県 Club SWINDLE

2023年10月9日(月・祝)宮城県 SENDAI GIGS

2023年10月13日(金)北海道 札幌PENNY LANE24

2023年10月15日(日)北海道 小樽GOLDSTONE

2023年10月20日(金)大阪府 なんばHatch

2023年10月25日(水)愛知県 DIAMOND HALL

2023年11月26日(日)神奈川県 横浜アリーナ