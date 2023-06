サンボマスターの新曲「Future is Yours」が8月4日から全国の劇場で公開される映画「しん次元!クレヨンしんちゃんTHE MOVIE 超能力大決戦 ~とべとべ手巻き寿司~」の主題歌に決定。同楽曲を収めたニューシングルが8月4日にリリースされる。

映画「しん次元!クレヨンしんちゃんTHE MOVIE 超能力大決戦 ~とべとべ手巻き寿司~」は「映画クレヨンしんちゃん」シリーズ初の3DCG作品。宇宙から飛来してきた白い光により、不思議な力を手に入れた野原しんのすけが世界の破滅を阻止するために奮闘する。本作で大根仁が初めてアニメーション映画の監督を手がけ、CG制作は映像制作プロダクション・白組が担当する。

「Future is Yours」はサンボマスターがこの映画のために書き下ろした新曲。この先どうなるかわからない漠然とした不安を抱える中、未来への明るい道を開き、心に火を灯すことを示した1曲となっている。シングルはメジャーデビュー20周年を記念した「全員優勝計画」リリース第2弾作品にあたり、カップリング曲としてTBS系「ラヴィット!」のテーマソング「ヒューマニティ!」のライブバージョンも収録。これはファンから募集した歓声や拍手の音源とライブ音源を組み合わせたものになっている。パッケージは通常盤と「クレヨンしんちゃん」コラボ盤の2形態で、詳細は後日アナウンスされる。

サンボマスター「Future is Yours」収録曲

01. Future is Yours

02. ヒューマニティ!(全員優勝ライブver.)

03. Future is Yours -Instrumental-