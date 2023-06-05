コスプレイヤー火将ロシエルが自身のTwitterを更新し水着ショットを披露した。
火将は「ハーフツイン×水着」とツイートし美ボディあらわな舌ペロ水着ショットを披露。この投稿にファンからは「可愛い」「眼福」「最強すぎ」といった声が寄せられた。
ハーフツイン×水着 pic.twitter.com/dkXjKCA3PP— 火将ロシエル (@Kasyou3roshieru) June 1, 2023
(C)ジャストプロ(C)コプルト
掲載日
コスプレイヤー火将ロシエルが自身のTwitterを更新し水着ショットを披露した。
火将は「ハーフツイン×水着」とツイートし美ボディあらわな舌ペロ水着ショットを披露。この投稿にファンからは「可愛い」「眼福」「最強すぎ」といった声が寄せられた。
ハーフツイン×水着 pic.twitter.com/dkXjKCA3PP— 火将ロシエル (@Kasyou3roshieru) June 1, 2023
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