コスプレイヤー火将ロシエルが自身のTwitterを更新し水着ショットを披露した。

火将ロシエル

火将は「ハーフツイン×水着」とツイートし美ボディあらわな舌ペロ水着ショットを披露。この投稿にファンからは「可愛い」「眼福」「最強すぎ」といった声が寄せられた。

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