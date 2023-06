アニメ「蒼穹のファフナー THE BEYOND」のTVエディションが、7月よりBS日テレ、チバテレ、テレ玉、tvk、HTBで放送される。

「蒼穹のファフナー」は少年少女たちが人型兵器・ファフナーに乗りこみ“フェストゥム”と呼ばれる未知の存在と命を賭して戦う姿を描くSFアニメ。OVAとなる「蒼穹のファフナー THE BEYOND」は全12話構成で2019年に劇場公開された。後日各配信サイトへのラインナップ追加も予定されている。

なお本日6月4日には広島・しまなみ交流館テアトロシェルネにて、「『蒼穹のファフナー BEHIND THE LINE』大ヒット感謝特別上映イベント IN 尾道~邂逅~」が開催。スクリーンにて「蒼穹のファフナー BEHIND THE LINE」本編の特別上映が行われたほか、スペシャルトークコーナーに真壁一騎役の石井真、皆城総士役の喜安浩平、能戸隆監督、脚本を手掛けた冲方丁、主題歌アーティストのangela、プロデューサーの中西豪氏が登壇し、制作の裏側を語った。イベント中にはギネス世界記録™「Most songs sung by the same artist for an animation franchise / 同じアーティストにより歌われたアニメーションフランチャイズの歌曲の最多数」に挑戦していたangelaが公式認定を獲得し、ファンが見守る中公式認定証を授与される場面も。トークコーナーの模様を収めたアーカイブチケットはRakuten TV、ニコニコ動画、アニメイトチケットにて、6月18日23時59分まで販売されている。

なお一騎と総士のセリフを収めたおしゃべりぬいぐるみがムービックから登場。価格は税込3080円で、6月30日17時から予約開始を予定している。

「蒼穹のファフナー THE BEYOND(TV Edition)」

放送情報

BS日テレ:2023年7月5日(水)より毎週水曜日23:30~

チバテレ:2023年7月5日(水)より毎週水曜日23:30~

テレ玉:2023年7月5日(水)より毎週水曜日23:30~

tvk:2023年7月5日(水)より毎週水曜日25:00~

HTB:2023年7月8日(土)より毎週土曜日26:35~

(c)XEBEC・FAFNER BEHIND PROJECT (c)XEBEC・FAFNER BEYOND PROJECT