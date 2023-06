Da-iCE花村想太「自分の好きな道を選んで」将来の夢を親に反対されている10代にエール

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)が担当する「松田LOCKS!」(水曜放送)のコーナーでは、毎月1組のアーティストが登場し、リスナーの相談にアドバイスと1曲を届けます。5月のマンスリーアーティストは、Da-iCEの花村想太さんです。5月31日(水)の放送では、「将来の夢を親に反対されている」という10代リスナーに回答しました。想太先生こんばんは! 高校3年生になって進路について考える機会が増えた今、私は『将来の夢』について悩んでいます。自分のなりたい職業を親から反対されてしまい、それでも自分を信じて夢を追いかけるべきなのか、親に納得してもらえるような道に進むべきなのか悩んでます。想太先生ならどちらの道を選びますか? アドバイスが欲しいです。花村想太:この曲は、Da-iCEの昔から今をイメージして、小説みたいに話が進んでいくように歌詞を書かせていただきました。将来の夢を反対されているということですが……これね、難しくて。最終的に後悔しない道っていうのは、多分どれもないんですよ。どの道を選んでも、きっと「あのときこうしてればよかったな」というのは無限に出てくると思います。でもその中で、自分自身のことを最優先にしてほしいなと思います。もちろん親は、自分のために言ってくれていると思いますし、先生とか友達とかもそう。だから、その気持ちをちゃんと汲み取りつつ、でも納得してもらうような道を歩むしかないと僕は思います。今はもしかしたら真っ暗で何も見えないかもしれないですけど、一歩ずつ進んでくると先が見えてくると思います。自分の好きな道、自分が行きたい道を選んで、最終的にご両親に納得してもらえるようにすることが重要かなと僕は思います。なので無視するんじゃなくて、例えば「3年待って」とか提示することで、安心を得てもらえるかもしれませんね。ぜひ、自分の好きな道を選んでくれたらいいなと思います。今回、選曲された「Scene」は、5月24日(水)リリースのニューアルバム『SCENE』に収録されています。詳細はオフィシャルサイトまで。「松田LOCKS!」は、毎週水曜日の23時から放送。詳細は、番組の特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/