乃木坂46賀喜遥香『Route 246』MV公開！卒業した先輩の姿に「懐かしい～、みんなキレイ…！」

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。6月1日(木)の放送では、2020年7月に配信限定シングルとしてリリースされた「Route 246」フルサイズのミュージックビデオが公開されたことについて、リスナーのメッセージを紹介し撮影当時を振り返りました。遥香先生こんばんは!「Route 246」のMVのフルバージョンがYouTubeで公開されましたね! この曲はイントロから特徴的で、サビの振り付け含めて大好きな曲なのでMVが観れて嬉しいです。遥香先生とってもかわいいです!このMVを撮影したときの感想を教えてください!賀喜:ありがとうございます! この楽曲とMVの撮影は3年前なんですかね? 先輩の齋藤飛鳥さんの卒業コンサートに向けて、その記念でYouTubeで公開されたので、初めて見たっていう方もいらっしゃると思います。私、このMVがかっこよくて大好きなんですよね(笑)。まず、この楽曲と飛鳥さんが合いすぎている! あまりにもかっこいい! 飛鳥さんもだし、この監督さんが「I see…」、「好きというのはロックだぜ!」と同じMVの監督さんで、ライティングが超綺麗なんですよ。サビの踊っているところのライトが好き! 細かく見ちゃうんですけど、そこが好きです(笑)。私が映っているシーンで言うと……どこで撮ったんだっけな? どこかの海辺の施設で撮りました。その日は空が曇っていて、風がすっごく強くて……私は帽子をかぶっているんですけど、飛ばされすぎて何回も撮り直しました(笑)。ピンでガチガチに固定して撮ったりしましたね。あとは、東京のどっか……全部どっか! なんも覚えてない(笑)。3年前で覚えていないんですけど、東京のどっかで木に囲まれたアスレチックみたいなところで撮ったんですよ! 私が真ん中に立って……その施設の。周りでは、子どもとお父さんお母さんが遊んでいる中で撮影したので、3年前の私はちょっと恥ずかしかったですね~。加入してまだ1、2年とかだったので、慣れない中の撮影だったんですけど……。卒業された先輩方がたくさん映っていて、「ああ懐かしい~。みんなキレイ……!」って思って見ていました。超かっこいいので、ぜひ皆さん見てみてください。よろしくお願いします!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/