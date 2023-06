「YouTubeをバズらせるには？」現役医大生でインフルエンサー、起業家の九島遼大がアドバイス

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。6月1日(木)の放送は、現役医大生でインフルエンサー、起業家の九島遼大さんがゲスト出演。『“バズ”プロデュース逆電』と題して、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)とともに、10代のリスナーの悩みを“戦略的”に解決する方法をアドバイスしました。電話をつないだ4人のなかから、“YouTubeをバズらせたい”という14歳の男性リスナーとのやり取りを紹介します。こもり校長:九島先生は、研究・分析を徹底的におこなって、戦略的にSNSをバズらせている先生です。今夜は、その“戦略”を駆使して、生徒(リスナー)の日常をプロデュースしてもらおうと思います。このリスナーは、現在中学3年生です。秋田市内の鉄道を自ら撮影し、YouTubeで公開しています。2ヵ月前から初めて、現在のフォロワー数は80人。6月28日の誕生日までに100人を目指したいといいます。こもり校長:ドンピシャな相談だね(笑)。九島:たしかに(笑)。こもり校長:YouTubeは、自分で動画を撮って編集もしているの?リスナー:編集はせずに、撮った動画をそのまま上げる感じです。こもり校長:秋田の鉄道ってどういうのを撮っているの?リスナー:秋田市を走っている電車を、追いかけるように撮影しています。こもり校長:再生数の平均はどのくらいなの?リスナー:数百回くらいです。こもり校長:一番多い動画で?リスナー:2,500回くらいです。こもり校長:初めて2ヵ月で、個人でやっているもので2,500回見られているのはすごいと思うけどな。COCO教頭:うん。リスナー:ありがとうございます!こもり校長:伸び悩む理由を考えたりした?リスナー:あまり鉄道を好きな人がいないのかな……? と、思っています。九島:県外の撮影もできるんですか?リスナー:まだ学生なので……。こもり校長:そうだよな。九島:(SNSは)YouTubeしか使えない?リスナー:はい。こもり校長:九島先生、何か“バズ”アドバイスありますか?九島:ズバリいきたいと思います。『これは、どういうことかというと……今は好きなことをやっていると思うんです。「この電車を撮りたい!」みたいな。でも、世間が見たいものは、そうじゃなかったりするんですよね。具体的にどうするかというと、鉄道の動画でも伸びているものはあるはずなので、『鉄道』と調べてみたら、「こういう動画が伸びているんだ」「こういうネタに需要があるんだ」というのがわかるはず。それを自分なりに……例えば“電車あるある”が伸びているんだったら、自分が思う“電車あるある”を付与した動画を投稿すれば、世間に需要があるネタで自分の考えが盛り込まれたものが作れるので、伸びるんじゃないかなと思います。好きなことをやるのはそのあとで。まずは、世間に見てもらうための動画を作るべきかなと思います』リスナー:なるほど……納得です。こもり校長:納得か(笑)。あと2ヵ月で夏休みも来るから、一駅先の動画を撮りに行く、とかもできるかもね。リスナー:そうですね。こもり校長:誕生日まであと1ヵ月弱だけど、100人を目指してまずは行動してみて!リスナー:はい!このほかには……・「昨日、好きな人とインスタでつながりました。受験が本格化するまでに告白したいです」という16歳に、相手との距離が縮まるようなインスタの使い方をアドバイスしました。・「完璧主義で、勉強の計画が崩れると自己嫌悪になります。受験勉強のモチベーションを保つためには、どうしたらいいですか」という17歳に、九島さん自身の経験をふまえて勉強用のアプリを紹介しました。・「自分の作ったキャラクターを広く知ってもらいたい」という18歳に、SNSで広めるなら描いている手元だけを映しているライブ配信がいい、とアドバイスしました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/