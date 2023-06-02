ギターウルフ主催フェスにPUFFY、キングブラザーズ、奇妙礼太郎ら出演決定

ギターウルフが、2023年10月7日（土）に島根・古墳の丘古曽志公園で主催する音楽フェス「シマネジェットフェス・ヤマタノオロチライジング2023」の出演者を発表した。
【画像】ザ・クロマニヨンズの爆裂ロックンロールショー（全8枚）
PUFFYをはじめ、亜無亜危異、ザ・ニートビーツ、マミーズ（from USA）、奇妙礼太郎らが出演する。
シマネジェットフェスは、セイジ（Vo, G）の故郷・島根県松江市で行われる地元密着型フェス。2017年にギターウルフ結成30周年プロジェクトとしてスタートし。2020年は新型コロナウイルス感染拡大の影響によりオンラインフェスとして開催するなど、毎年セイジの熱い想いのもとプロジェクトが行われてきた。チケットや追加出演者などの詳細は順次発表される。
＜イベント情報＞
シマネジェットフェス・ヤマタノオロチライジング2023
2022年10月7日（土）@島根県松江市古墳の丘古曾志公園
第一弾出演者：
ギターウルフ、PUFFY、亜無亜危異（アナーキー）マミーズ（from USA）、奇妙礼太郎
キングブラザーズ、おとぼけビ～バ～、刺鹿神楽団、ニートビーツ、キンゴンズ
ジョニーパンドラ、The Tiger、よしとの紙芝居、ガソリン、ラモーン部、門脇大樹、
カラコロサーカス他
後夜祭
2022年10月8日（日）@松江ライブハウスB1 https://www.guitarwolf.net/