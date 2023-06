誕生日を迎えたばかりのSCANDAL・MAMI RINAからのサプライズプレゼントは？

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルト」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。5月29日(月)の配信は、久々にRINAとMAMIの2人トーク回をお届け。5月21日(日)に誕生日を迎えたMAMIに、RINAがサプライズを用意しました。普段はメンバー4人全員が揃ってお届けしている同番組。今回はRINAとMAMIのみがパーソナリティを担当します。MAMI:皆さん、こんばんは。ギターのMAMIと。RINA:ドラムのRINAです。MAMI:今回は、この2人でお届けします!RINA:です! 2人回、久々やね……。MAMI:前回は、去年の初めくらいだったっけ?RINA:えっ、もう1年も経つのか!MAMI:うん、そういうことだよ。RINA:早っ! 早いなあ……。MAMI:たぶん、年明け最初の収録だった気がするな。RINA:あーそうやね。ということで、今回は前回の2人回とは違う組み合わせの「2人と2人」でお送りするってことで、最初はこの2人、MAMIとRINAでお届けしたいと思います。(スタッフからのカンペを見つつ)「今の気持ちは?」だって。MAMI:え、今の気持ち!?RINA:あのさ、思い出したんやけど。前回以上に、なんも打合せがなかったよね……。MAMI:うん、ない。RINA:びっくりした。SCANDALを始めて約17年の活動のなかで、一番打ち合わせをせず本番に入ったような気がするよ。MAMI:前回も、なんも打ち合わせをしなかったんだっけ?RINA:なかったといえばなかったんけど、「自由にやろうね」っていう確認をする打ち合わせはなんとなくあった。あと、みんなから送られてきたメールがあって、その紹介もしたね。MAMI:そうか、前回はメール紹介はあったのか。RINA:今回はそんな話もなく、来るなり「すぐ」って感じやね。すぐにここに座らされて……。MAMI:「台本はありません」と書かれた台本が一応あります。RINA:でもあれやん? どこかで言おうと思ってたんやけど、お誕生日を迎えて最初の収録じゃないですか。おめでとう!MAMI:そうなんです、ありがとう!!RINA:ということで、せっかくやから、ここ(ラジオブース)でプレゼントを渡してもいい?MAMI:え、えっ!?RINA:(プレゼントを渡しつつ)おめでとう!MAMI:ありがとう!RINA:開けてみて。MAMI:なんだろう、プチプチに包まれています。とても重いです……(プレゼントを開封しながら)。RINA:リリースキャンペーンとか忙しい毎日が落ち着いて、2、3日のお休みを経ての収録やから、お誕生日当日は今年は会えなかったよね。MAMI:そうだね。中身、なんだろう……。RINA:ゆっくりでいいですよMAMI:え、なんだ……おっ!? コーヒー!?RINA:そう。MAMI:あ、なにこれ、すごーい! あ、コーヒーベース?RINA:そう。カフェオレとかのベースねんけど、お家でカフェしてください。MAMI:えー、ありがとう。嬉しいです。RINA:よかった。MAMI:最近、お家でオーツミルクを毎日飲んでいて。RINA:あー、そうなの?MAMI:それとも相性が良さそう。RINA:へー、よかった。MAMI:なんか、オーツミルクを間違えて箱買いをしちゃって、すごい本数があるの(笑)。無糖タイプだから、そのまま飲めなくて、割とコーヒーとか紅茶とかを入れながら飲んでたの。RINA:これで消費できるかな(笑)。MAMI:ありがとう、嬉しい!<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルトAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056