「誰でもバズれます」現役医大生でインフルエンサー、起業家の九島遼大 現在の活動のきっかけは“先輩のお医者さん”

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。6月1日(木)の放送は、現役医大生でインフルエンサー、起業家の九島遼大さんがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、現在の活動に至った経緯を聞きました。九島さんとCOCO教頭は2年前から交流があり、こもり校長とは(おそらく)初対面です。こもり校長:今日のゲスト講師はTikTokに詳しい方です。九島遼大先生!九島:よろしくお願いします!こもり校長:まずは、プロフィールを紹介してもらいましょうか。COCO教頭:九島遼大先生は、とにかくすごいのよ! 2000年生まれで、現役の医大生です。2020年にTikTokに参入して、研究や分析を徹底的におこなって、1年間で30万人のフォロワーを集めています! インフルエンサーとして活動しながら(TikTokの運用を代行する)会社を起業。半年間でプロデュースしたSNSアカウントは、120超え! SNSを戦略的にプロデュース、しかもバズらせまくっている……簡単に言ったら"バズらせ屋"です。こもり校長:すごいですね。じゃあ、九島先生にバズらせる方法をお聞きしたいんですけど……TikTokって、どんな人でもバズらせることは可能なんですか?九島:誰でもバズります! TikTokの中でルールがあるので、そのルールをしっかり理解すればバズれると思います。こもり校長:え~! バズりたい……!COCO教頭:分析、戦略ができてるなぁ~。九島:なんか、今日は褒めてくれるな(笑)。こもり校長: COCO教頭の動画をバズらせるには、どうしたらいいんですか?COCO教頭:お願いします……!九島:正直言っていいですか? これ以上ないです!COCO教頭:!!!!!こもり校長:頭打ちです……(笑)。九島:リアルな話、日本語で発信しているじゃないですか。海外に対してではなくて、日本人に対して。それって、600万再生ぐらいなんですよ。それはもう出しちゃっているので。COCO教頭:そっかぁ……。九島:シンプルに、パイ取り切っていると思います。おめでとうございました!COCO教頭:ありがとうございました(笑)。こもり校長:なるほどね~、おもしろい! 普通だったら、嘘でも「こうしたら伸びますよ」とか言うのに……(笑)。でも、分析の結果「頭打ちです」と言えるのがすごい。COCO教頭:いや、"頭打ち"って言ったのはアナタだからね! 九島先生は言ってないからね!九島:たしかに(笑)。こもり校長:九島先生は現役医大生ですが、将来は医者になる選択肢があるなかで、なぜ学生のうちに起業しようと思ったんですか?九島:起業しようと思ったわけではなく、TikTokをやっていたらお医者さんの先輩から「俺のもバズらせてよ」みたいなことになって、「全然やります!」とやっていたら仕事になっちゃったんです。そこから紹介をいただいて、いろんなお医者さんのをやるようになって、企業のもやるようになって「会社にしないと」となりました(笑)。こもり校長:普通はなんないです……。全員:(笑)。九島:でも、本当にそうなんですよ。こもり校長:それが、何歳のころですか?九島:19歳ですね。こもり校長:へえ~!COCO教頭:絶対、地頭がいいんだよな。じゃないと、分析とかもわからなくないですか?九島:でも、(教頭も)分析してますよね?COCO教頭:私はね~……してますね~。九島:なんなん? この感じは……!?COCO教頭:校長にツッコまれる前に、九島先生にツッコまれましたけど(笑)。こもり校長:教頭は……今日、恥ずかしがっているんですよ!九島:なんでですか?COCO教頭:だって、普通に恥じいわ。プライベートでご飯に行っていた人と……。九島:たしかに。ここで会うとは思わなかったですよね(笑)。今日、あんまりしゃべんないですよね!?COCO教頭:もう、ツバを飲み込むタイミングもわからない。全員:(笑)。こもり校長:九島先生は、将来は医師免許を取って、お医者さんになろう、とかはあるんですか?九島:そうですね。一応、医師免許は取ろうと思っています。今5年生なので、あと2年間通って卒業のつもりではいます。こもり校長:は~! そこも視野に入れつつ、なんですね。すごいなぁ。