乃木坂46賀喜遥香「今年の8月8日は私1人です」「みんなで泣いて抱き合いました」同期で同じ誕生日の北川悠理が卒業発表

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。6月1日(木)の放送では、6月末での卒業を発表した同期の北川悠理さんに関するリスナーのメッセージを紹介し、今の気持ちを伝えました。先日4期生の北川悠理先生が、卒業を発表されましたね……。私は実は北川先生推しなのですが、とっても寂しいです。でも、卒業の理由が前向きだったので、一安心しました。悠理先生が「4期生でたくさん思い出つくりたい」って言っていたので、ぜひ悠理先生とたくさん思い出作ってください!(14歳)賀喜:ありがとうございます。そうなんですよね……同期の4期生、北川悠理ちゃんが卒業を発表してね……聞いたときはびっくりしました。4期生としてデビューして4年半も一緒にいたから、この関係性……16人でいることがずっと続く、みたいな。当たり前すぎてそういう感覚になっていたから、「あ、そうか。あと1ヵ月で終わるんだ……」って思って。悠理ちゃんが発表してから、みんなで泣いて抱き合いましたね。悠理ちゃんって、誕生日が2001年の8月8日なんですけど、私も2001年の8月8日なんです。学生のときは夏休み期間真っ最中で、誕生日を忘れられることが多くて。だから、自分の誕生日を祝ってもらう経験が少なかったんです。でも乃木坂に入ったら同じ誕生日の子がいて……毎年、悠理ちゃんと一緒にケーキをもらって2人で写真を撮って。みんなにハッピーバースデーを歌ってもらって、4期生みんなでもらったケーキを食べて……っていうのが、毎年恒例になっていました。だから、(乃木坂46に入ってからは)毎年誕生日が寂しくなかったんですけど、悠理ちゃんが卒業したらお祝いされるのが1人だから寂しいだろうなって。今年の8月8日の誕生日は、私は1人です……(笑)。でもね、約束したの。留学を理由に卒業するって言っていたから、8月8日になったら悠理ちゃんが留学している先の方角を見て、「“悠理ちゃんおめでとう~!”って言うからね」って(笑)。悠理ちゃんも「私も日本のほうを向いて、“かっきーおめでとう~!”って言うからね」って(笑)。優しい約束をしました……!誕生日は一緒に過ごせないにしても、それまで1か月間で……4期生で初めて卒業する子だから、体験での思い出もいいけど、形で1つのものを残せたらなとも思っています。悠理ちゃんに「ありがとう」って伝えたいし、4期生を応援してくれているファンの方々にも、16人での4期生からの感謝も伝えていけたらなって思います。寂しい気持ちもあるけど、楽しい気持ちもいっぱいあります。だから、悠理ちゃんとみんなと、たくさんたくさん大切な思い出を作っていきたいなって思います!――ここで、「ハルジオンが咲く頃」オンエア賀喜:この曲をどうして選んだかと言いますと、4期生が初めて単独ライブをさせていただいたときに、悠理ちゃんがセンターで歌った曲なんですよ。私、この曲をセンターで歌って踊っている悠理ちゃんが大好きで、本当にハルジオンみたいな存在っていうか。優しいし温かさもあるし、フワフワしている空気感だけど、やっぱり悠理ちゃんってめちゃめちゃ芯が強くて、誰かが落ち込んでいるときも前を向いているし……。そういうところに4期生みんな助けられてきたから、私たちにとっても、乃木坂にとっても、もちろん大切な曲なんですけど、4期生にとっても大切で思い出のある曲なので選びましたね。悠理ちゃん、聴いてくれていたらいいな~(笑)。いっぱい思い出作ろうね!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/