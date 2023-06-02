山下智久の新曲「I See You」のミュージックビデオが6月9日0:00にYouTubeでプレミア公開される。
「I See You」は、6月9日にAmazon Prime Videoで配信スタートする山下主演の映画「SEE HEAR LOVE 見えなくても聞こえなくても愛してる」の主題歌。本日6月2日にAmazon Musicで日本独占先行配信がスタートし、9日に各サブスクリプションサービスで配信される。MV公開直前の8日23:40頃より、山下のYouTube公式チャンネルで配信企画が行われる。
また山下が7月19日にリリースするニューアルバム「Sweet Vision」の収録内容も発表された。初回限定盤DVDには「SEE HEAR LOVE」の原作マンガでアニメーション制作された「I See You Original Manga Version」MV、 ファンクラブ限定盤DVDには山下本人が登場する「I See You」MV、2021年12月開催のファンクラブイベント「Club9 First Party Face To Face 2021 -SPECIAL EDITION-」のダイジェスト映像が収められる。
山下智久「Sweet Vision」収録曲
CD
01. Anima
02. A Million Suns
03. Sweet Vision
04. Face To Face
05. I See You
06. Sunrise
07. Beautiful World
08. Forever in my Heart（in partnership with Bulgari ）
09. Dancing in a Dream
10. Vision
11. ここから
12. ONE
初回限定盤DVD
・Sweet Vision MV
・I See You Original Manga Version MV
・Forever in My Heart MV
・Making Movie -Sweet Vision-
ファンクラブ限定盤DVD
・Sweet Vision MV
・I See You MV
・Forever in My Heart MV
・Making Movie -Sweet Vision-
・Club9 First Party Face To Face 2021 -SPECIAL EDITION-