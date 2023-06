山下智久の新曲「I See You」のミュージックビデオが6月9日0:00にYouTubeでプレミア公開される。

「I See You」は、6月9日にAmazon Prime Videoで配信スタートする山下主演の映画「SEE HEAR LOVE 見えなくても聞こえなくても愛してる」の主題歌。本日6月2日にAmazon Musicで日本独占先行配信がスタートし、9日に各サブスクリプションサービスで配信される。MV公開直前の8日23:40頃より、山下のYouTube公式チャンネルで配信企画が行われる。

また山下が7月19日にリリースするニューアルバム「Sweet Vision」の収録内容も発表された。初回限定盤DVDには「SEE HEAR LOVE」の原作マンガでアニメーション制作された「I See You Original Manga Version」MV、 ファンクラブ限定盤DVDには山下本人が登場する「I See You」MV、2021年12月開催のファンクラブイベント「Club9 First Party Face To Face 2021 -SPECIAL EDITION-」のダイジェスト映像が収められる。

山下智久「Sweet Vision」収録曲

CD

01. Anima

02. A Million Suns

03. Sweet Vision

04. Face To Face

05. I See You

06. Sunrise

07. Beautiful World

08. Forever in my Heart(in partnership with Bulgari )

09. Dancing in a Dream

10. Vision

11. ここから

12. ONE

初回限定盤DVD

・Sweet Vision MV

・I See You Original Manga Version MV

・Forever in My Heart MV

・Making Movie -Sweet Vision-

ファンクラブ限定盤DVD

・Sweet Vision MV

・I See You MV

・Forever in My Heart MV

・Making Movie -Sweet Vision-

・Club9 First Party Face To Face 2021 -SPECIAL EDITION-