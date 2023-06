10月7日から9日までの3日間にわたり滋賀・烏丸半島芝生広場で行われる音楽イベント「イナズマロック フェス 2023」の出演アーティスト第1弾が発表された。

「イナズマロック フェス」は西川貴教が発起人となり2009年にスタートさせた音楽フェス。出演アーティスト第1弾では、1日目にCreepy Nuts、ゴールデンボンバー、-真天地開闢集団-ジグザグ、T.M.Revolution、ももいろクローバーZ、2日目にT.M.Revolution、Perfume、Liella!、wacci、3日目にDISH//、西川、Novelbright、モーニング娘。'23がラインナップされた。

ローソンチケットではチケット先行抽選予約を明日6月3日12:00から15日23:59まで受け付ける。

イナズマロック フェス 2023

2023年10月7日(土)滋賀県 烏丸半島芝生広場

<出演者>

Creepy Nuts / ゴールデンボンバー / -真天地開闢集団-ジグザグ / T.M.Revolution / ももいろクローバーZ / and more



2023年10月8日(日)滋賀県 烏丸半島芝生広場

<出演者>

T.M.Revolution / Perfume / Liella! / wacci / and more



2023年10月9日(月・祝)滋賀県 烏丸半島芝生広場

<出演者>

DISH// / 西川貴教 / Novelbright / モーニング娘。'23 / and more