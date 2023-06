7月15、16日に北海道・いわみざわ公園で行われる野外フェス「JOIN ALIVE 2023」の最終出演アーティストが発表された。

今回アナウンスされたのは15日に出演する打首獄門同好会とKALMAの2組。これで全56組の出演アーティストがすべて出そろった。

各プレイガイドではチケットの先着受付を6月4日23:59まで実施中。タイムテーブルは6月8日の発表が予定されている。

JOIN ALIVE 2023

2023年7月15日(土)北海道 いわみざわ公園

OPEN 9:00 / START 11:00 / END 21:30

<出演者>

asmi / [Alexandros] / 杏里 / 打首獄門同好会 / Ochunism / Original Love Jazz Trio / Galileo Galilei / KALMA / coldrain / Chevon / SHANK / 女王蜂 / 須田景凪 / sumika / チャラン・ポ・ランタン / 超能力戦士ドリアン / 手越祐也 / 中田裕二 / ねぐせ。 / バックドロップシンデレラ / 羊文学 / Fear, and Loathing in Las Vegas / FOMARE / フレデリック / 桃色ドロシー / ヤバイTシャツ屋さん / ヤングスキニー



2023年7月16日(日)北海道 いわみざわ公園

OPEN 9:00 / START 11:00 / END 21:30

<出演者>

AI / 新しい学校のリーダーズ / ALI / 家入レオ / indigo la End / EGO-WRAPPIN' / ES-TRUS / &TEAM / KEYTALK / Creepy Nuts / クレイジーケンバンド / ザ・クロマニヨンズ / サバシスター / 渋谷すばる / SHERBETS / DISH// / TENDRE / NOMELON NOLEMON / HEY-SMITH / マカロニえんぴつ / milet / 森大翔 / 安田レイ / 由薫 / reGretGirl / Little Glee Monster / リュックと添い寝ごはん / WurtS