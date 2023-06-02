7月28日から30日にかけて新潟・苗場スキー場で行われる野外フェスティバル「FUJI ROCK FESTIVAL '23」の出演アーティスト第6弾、および各アーティストの出演ステージがアナウンスされた。

今回の発表で、フジロック発スペシャルバンド・ROUTE 17 Rock'n'Roll ORCHESTRA（feat. 奥田民生、トータス松本、土屋アンナ、Doul）がGREEN STAGEに、フランソワKがRED MARQUEEに出演することが決定。THE PALACE OF WONDERにはBig Willie's Burlesqueや松浦俊夫、菊地成孔、SAKURA CIRCUSら、苗場食堂のステージにはドラマー池畑潤二率いる苗場音楽突撃隊、COMEBACK MY DAUGHTERS、RAZORS EDGE、赤犬、TRI4TH、CENT（セントチヒロ・チッチ）、Ochunism、Billyrrom、森大翔、八木海莉らが登場する。

FUJI ROCK FESTIVAL '23

1日目

2023年7月28日（金）新潟県 苗場スキー場

＜出演者＞

GREEN STAGE

The Strokes / ダニエル・シーザー / 矢沢永吉 / Idles / ROUTE 17 Rock'n'Roll ORCHESTRA（feat. 奥田民生、トータス松本、土屋アンナ、Doul） / Fever 333

WHITE STAGE

NxWorries（アンダーソン・パーク＆ノレッジ） / デンゼル・カリー / Tohji / STUTS / スーダン・アーカイブス / 思い出野郎Aチーム / YONA YONA WEEKENDERS

RED MARQUEE

Yeah Yeah Yeahs / eastern youth / イヴ・トゥモア / KEYTALK / アレクサンダー23 / 鋭児

PLANET GROOVE

Overmono / ヴィーガン / 池田亮司 / ヤングシン / EY∃ × COSMIC LAB

FIELD OF HEAVEN

Yo La Tengo / 坂本慎太郎 / コリー・ヘンリー / The Budos Band / 君島大空 合奏形態 / 菊池亮太＆ござ

THE PALACE OF WONDER supported by G-SHOCK

CRYSTAL PALACE TENT

DR. IHARA / Pulp / 藤井悟 a.k.a Satol F. （Caribbean Dandy） / Itaca Band / DJ TXAKO / Big Willie's Burlesque / クンビア・キッド

PALACE ARENA

SAKURA CIRCUS

苗場食堂

苗場音楽突撃隊 / 藤本夏樹 / dawgss / #STDRUMS / illiomote / Ogawa & Tokoro

2日目

2023年7月29日（土）新潟県 苗場スキー場

＜出演者＞

GREEN STAGE

Foo Fighters / ELLEGARDEN / アラニス・モリセット / 羊文学 / ベニー / GEZAN with Million Wish Collective

WHITE STAGE

ルイス・コール / Vaundy / キャロライン・ポラチェック / TESTSET（砂原良徳×LEO今井×白根賢一×永井聖一） / ダーモット・ケネディ / Itaca Band / Chilli Beans.

RED MARQUEE

Slowdive / Saucy Dog / ワイズ・ブラッド / デヴィッド / KOTORI / オレンジスパイニクラブ

TRIBAL CIRCUS

ロミー / ティーシャ / 長谷川白紙 / Nariaki Obukuro with Melodies International

FIELD OF HEAVEN

コーリー・ウォン / UA / GoGo Penguin / Jatayu / ザ・トイズ / 優河 with 魔法バンド

THE PALACE OF WONDER supported by G-SHOCK

CRYSTAL PALACE TENT

TOSHIO MATSUURA / The3776 / YOSUKE TOMINAGA（CHAMP RECORDS / KAY-DEE RECORDS） / 怪獣公園 / 黒田大介 / Big Willie's Burlesque / 菊地成孔（新音楽制作工房）

PALACE ARENA

SAKURA CIRCUS

苗場食堂

苗場音楽突撃隊 / Ochunism / Billyrrom / 森大翔 / COMEBACK MY DAUGHTERS / RAZORS EDGE / CENT / 八木海莉

3日目

2023年7月30日（日）新潟県 苗場スキー場

＜出演者＞

GREEN STAGE

リゾ / ルイス・キャパルディ / YUKI / グリフィン / SUPER BEAVER / never young beach

WHITE STAGE

Weezer / カネコアヤノ / Black Midi / 100 Gecs / ドミコ / スターダスト☆レビュー / Homecomings

RED MARQUEE

FKJ / SIRUP / ジョン・キャロル・カービー / Balming Tiger / Yard Act / NIKO NIKO TAN TAN

SUNDAY SESSION

ザ・ブレスド・マドンナ / フランソワK / ジンジャー・ルート / ヤング・ベー / きゃりーぱみゅぱみゅ

FIELD OF HEAVEN

アウスゲイル / G・ラヴ＆ドノヴァン・フランケンレイター / ニール・フランシス / ROTH BART BARON / OKI DUB AINU BAND / 民謡クルセイダーズ

THE PALACE OF WONDER supported by G-SHOCK

CRYSTAL PALACE TENT

ジョージ・ウィリアムズ / REGGAELATION INDEPENDANCE / SOUL BONANZA SOUNDSYSTEM / ROOTSTRIBE DUB SEPTET / MITSUKAZE / Big Willie's Burlesque / DJ Gonchan / THE CABARET CATS SWING with JVC FORCE TYO

PALACE ARENA

SAKURA CIRCUS

苗場食堂

苗場音楽突撃隊 / 徳永兄弟 / NONE THE WiSER / 赤犬 / TRI4TH / SUGEE&The SPACE TRIBE / トミー富岡