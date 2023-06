パリ・サンジェルマンは2日、2年連続となる日本ツアー『Paris Saint-Germain JAPAN TOUR 2023』を今夏に開催すると発表した。

ツアーにはすでに今夏の来日ツアー開催を発表しているインテルとアル・ナスルに加え、日本からはセレッソ大阪が参加。PSGは3チームと対戦し、インテルとアル・ナスルは2試合、日本で試合を行う。ツアー全体では4試合を開催。7月25日、27日、28日はヤンマースタジアム長居(大阪府)で行われ、8月1日のPSGvsインテルは国立競技場(東京都)で開催となる。なお、チケットの最速選考抽選は2日18時から受け付けスタート。試合以外にも公開練習チケットなども販売予定となる。

■試合スケジュール

7月25日 PSG vs アル・ナスル(ヤンマースタジアム長居)

7月27日 インテル vs アル・ナスル(ヤンマースタジアム長居)

7月28日 PSG vs C大阪(ヤンマースタジアム長居)

8月1日 PSG vs インテル(国立競技場)

PSGは昨年に続いての日本ツアーとなり、通算3度目の来日ツアー。昨年は川崎フロンターレ、浦和レッズ、ガンバ大阪と対戦して3戦全勝で終えた。また、来日期間中は多くのファンが試合や練習などを訪れ、大きな話題にもなった。

今夏、日本では多数の海外クラブがツアーを実施。6月6日に今シーズンのラ・リーガ王者であるバルセロナがヴィッセル神戸と対戦することを皮切りに、プレミアリーグ王者のマンチェスター・C、ブンデスリーガ王者のバイエルン、スコティッシュ・プレミアリーグ王者のセルティックが7月に試合を行うことが発表済となっている。今回の発表でリーグアン王者のPSG、チャンピオンズリーグ決勝に進出しているインテルの試合も決まり、ヨーロッパ5大リーグの強豪含む、素晴らしい試合が日本で見られることに期待が高まる。

【今夏の海外クラブ来日試合】

6月6日 ヴィッセル神戸 vs バルセロナ(国立競技場)

7月19日 横浜F・マリノス vs セルティック(日産スタジアム)

7月22日 ガンバ大阪 vs セルティック(パナソニックスタジアム吹田)

7月23日 横浜F・マリノス vs マンチェスター・C(国立競技場)

7月26日 バイエルン vs マンチェスター・C(国立競技場)

7月29日 川崎フロンターレ vs バイエルン(国立競技場)

