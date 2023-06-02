武内直子原作によるアニメ「劇場版『美少女戦士セーラームーンCosmos』」の特集が、6月7日発売のanan2351号（マガジンハウス）で展開される。
バックカバーは劇中に登場する超人気アイドルグループ・スリーライツの星野光、大気光、夜天光が担当。ステージ衣装に身を包んだ3人が、艶っぽい表情を見せている。誌面ではキャラクターデザイン・只野和子描き下ろしによるスリーライツのグラビア全身バージョンを掲載。インタビューページではエターナルセーラームーン／月野うさぎ役を務める三石琴乃が「美少女戦士セーラームーン」とともにした30年を語るほか、セーラースターファイター／星野光役の井上麻里奈、セーラースターメイカー／大気光役の早見沙織、セーラースターヒーラー／夜天光役の佐倉綾音のインタビューも登場する。また「フィナーレへ導く4つの鍵」と題して「劇場版『美少女戦士セーラームーンCosmos』」のキーポイントを紹介するコーナーも。なおanan2351号の通常版の表紙はSexy Zoneが飾っている。
「劇場版『美少女戦士セーラームーンCosmos』《前編》」「劇場版『美少女戦士セーラームーンCosmos』《後編》」
前編公開日：2023年6月9日（金）
後編公開日：2023年6月30日（金）
スタッフ
原作・総監修：武内直子
監督：高橋知也
脚本：筆安一幸
キャラクターデザイン：只野和子
音楽：高梨康治
美術監督：空閑由美子（スタジオじゃっく）
アニメーション制作：東映アニメーション、スタジオディーン
配給：東映
キャスト
三石琴乃、金元寿子、佐藤利奈、小清水亜美、伊藤静、福圓美里、皆川純子、大原さやか、前田愛、藤井ゆきよ、野島健児、井上麻里奈、早見沙織、佐倉綾音 ほか