武内直子原作によるアニメ「劇場版『美少女戦士セーラームーンCosmos』」の特集が、6月7日発売のanan2351号（マガジンハウス）で展開される。

バックカバーは劇中に登場する超人気アイドルグループ・スリーライツの星野光、大気光、夜天光が担当。ステージ衣装に身を包んだ3人が、艶っぽい表情を見せている。誌面ではキャラクターデザイン・只野和子描き下ろしによるスリーライツのグラビア全身バージョンを掲載。インタビューページではエターナルセーラームーン／月野うさぎ役を務める三石琴乃が「美少女戦士セーラームーン」とともにした30年を語るほか、セーラースターファイター／星野光役の井上麻里奈、セーラースターメイカー／大気光役の早見沙織、セーラースターヒーラー／夜天光役の佐倉綾音のインタビューも登場する。また「フィナーレへ導く4つの鍵」と題して「劇場版『美少女戦士セーラームーンCosmos』」のキーポイントを紹介するコーナーも。なおanan2351号の通常版の表紙はSexy Zoneが飾っている。

「劇場版『美少女戦士セーラームーンCosmos』《前編》」「劇場版『美少女戦士セーラームーンCosmos』《後編》」

前編公開日：2023年6月9日（金）

後編公開日：2023年6月30日（金）

スタッフ

原作・総監修：武内直子

監督：高橋知也

脚本：筆安一幸

キャラクターデザイン：只野和子

音楽：高梨康治

美術監督：空閑由美子（スタジオじゃっく）

アニメーション制作：東映アニメーション、スタジオディーン

配給：東映

キャスト

三石琴乃、金元寿子、佐藤利奈、小清水亜美、伊藤静、福圓美里、皆川純子、大原さやか、前田愛、藤井ゆきよ、野島健児、井上麻里奈、早見沙織、佐倉綾音 ほか