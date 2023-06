葦原大介原作による舞台「『ワールドトリガー the Stage』B級ランク戦開始編」のメインビジュアル、声のキャスト、公演PVが公開された。

東京公演が8月5日と6日にシアター1010、大阪公演が8月10日から13日までサンケイホールブリーゼ、東京凱旋公演が8月18日から27日まで天王洲銀河劇場で行われる「『ワールドトリガー the Stage』B級ランク戦開始編」。声のキャストには、レプリカ・林藤匠役の鯨井康介、烏丸京介役の田村心、嵐山准役の小南光司、雨取麟児役の櫻井圭登が名を連ねた。

さらに「B級ランク戦開始編」の上演を記念し、初演および「大規模侵攻編」の上映会が開催決定。6月27日と29日に、東京・新宿バルト9、大阪のT・ジョイ梅田で上映される。上映劇場では、各公演の千秋楽の本編映像に加え、空閑遊真役・植田圭輔、三雲修役・溝口琢矢のメッセージ映像が届けられる。また入場者特典として、「『ワーステ』スペシャルガイドブック」をプレゼント。チケットはローソンチケットで、本日6月2日から11日23時59分までオフィシャル先行受付が行われ、6月17日10時に一般発売がスタートする。

「新作公演上演記念『ワールドトリガー the Stage』特別上映会」

上映スケジュール

2023年6月27日(火)18:00~「ワールドトリガー the Stage」

2023年6月27日(火)20:40~「『ワールドトリガー the Stage』大規模侵攻編」

2023年6月29日(木)18:00~「ワールドトリガー the Stage」

2023年6月29日(木)20:40~「『ワールドトリガー the Stage』大規模侵攻編」

会場

東京都 新宿バルト9、大阪府 T・ジョイ梅田

「『ワールドトリガー the Stage』B級ランク戦開始編」

日程:2023年8月5日(土)、6日(日)

場所:東京都 シアター1010



日程:2023年8月10日(木)~13日(日)

場所:大阪府 サンケイホールブリーゼ



日程:2023年8月18日(金)~27日(日)

場所:東京都 天王洲 銀河劇場

スタッフ

原作:「ワールドトリガー」葦原大介(集英社「ジャンプSQ.」連載 / ジャンプ コミックス刊)

脚本・演出:中屋敷法仁

音楽:GIRA MUNDO

振付:天野一輝(梅棒)、野田裕貴(梅棒)、泰智(KoRock)

キャスト

空閑遊真:植田圭輔

三雲修:溝口琢矢

雨取千佳:其原有沙

宇佐美栞:茜屋日海夏

木崎レイジ :田鶴翔吾

出水公平:飯山裕太

三上歌歩:石川凜果

綾辻遥:齋藤明里

二宮匡貴:小野健斗

影浦雅人:川隅美慎

絵馬ユズル:百瀬朔

東春秋:寿里

諏訪洸太郎:田内季宇

来馬辰也:塩田康平

村上鋼:元木聖也

荒船哲次:手島章斗

那須玲:田中梨瑚

熊谷友子:美麗

日浦茜:高橋果鈴

武富桜子:伊波杏樹

映像出演

迅悠一:高橋健介

太刀川慶:近藤頌利

風間蒼也:廣野凌大

緑川駿:高橋陸人

佐鳥賢:山内涼平

声の出演

レプリカ・林藤匠:鯨井康介

烏丸京介:田村心

嵐山准役:小南光司

雨取麟児:櫻井圭登

※高橋果鈴の高ははしご高が正式表記。

(c)葦原大介/集英社 (c)『ワールドトリガー the Stage』製作委員会